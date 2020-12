Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Fohlen-Elf vor Achtelfinal-Einzug - Rose warnt vor Inter-Torjäger

Borussia Mönchengladbach könnte mit einem Sieg am Dienstag gegen Inter einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Die Partie verfolgen Sie hier im im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand -:- (-:-), Dienstag, 21 Uhr

Mönchengladbach * führt nach vier Spieltagen die Tabelle in der Champions-League-Gruppe an.

* führt nach vier Spieltagen die Tabelle in der an. Die Mannschaft von Marco Rose trifft am Dienstagabend auf Inter Mailand , im Hinspiel gab es ein Remis.

trifft am Dienstagabend auf , im Hinspiel gab es ein Remis. Ein Sieg wäre ein weiterer Meilenstein auf dem Weg ins Achtelfinale.

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand -:- (-:-)

Aufstellung Gladbach: Sommer - Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt - Neuhaus, Kramer - Thuram, Stindl, Lazaro - Plea Aufstellung Inter: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Brozovic - Darmian, Barella, Gagliardini, Young - Lukaku, Martinez Tore:

Update vom 1. Dezember, 20.30 Uhr: Noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff des wichtigen Champions-League-Spiels zwischen Gladbach und Inter Mailand. Kann die Borussia punkten und somit einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen?

Coach Marco Rose zeigte sich vor dem Spiel hochmotiviert. „Wir haben uns eine Ausgangssituation geschaffen, die uns träumen lässt. Jetzt müssen wir versuchen, das gegen einen starken Gegner nach Hause zu bringen“, meint der Trainer. „Wir wollen den letzten Schritt jetzt machen“, kündigt Rose am Sky-Mikrofon vor dem Spiel an.

Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Borussia mit einigen Wechseln in der Startelf

Update vom 1. Dezember, 20.05 Uhr: Nun ist die Aufstellung der Borussia draußen! Tony Jantschke wird in der Innenverteidigung Nico Elvedi ersetzen, auf rechts rückt Stefan Lainer in die Startelf. Herrmann, Embolo und Zakaria weichen im Vergleich zum Schalke-Spiel, dafür rücken Kramer und Stindl in die Anfangsformation.

Update vom 1. Dezember, 19.40 Uhr: Bald werden die Aufstellungen für die heutige Partie veröffentlicht. Borussia-Offensivspieler Jonas Hofmann erzielte beim Hinspiel in Mailand den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Der Nationalspieler wird heute jedoch aufgrund einer Oberschenkelverletzung fehlen. Zudem fehlen Marco Rose Stammspieler Ramy Bensebaini nach einem positivem Coronatest sowie Innenverteidiger Nico Elvedi, der ebenfalls mit einer Muskelverletzung ausfällt.

Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Marco Rose warnt vor Inter-Torjäger Lukaku

Update vom 1. Dezember, 19.15 Uhr: Für Mönchengladbach geht es ab 21 Uhr um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Borussia-Trainer Marco Rose weiß, auf was es heute Abend ankommt. „Wir müssen richtig gut Fußball spielen gegen eine absolute Top-Mannschaft. Die Aufgabe könnte nicht größer sein für Borussia Mönchengladbach, aber der stellen wir uns sehr gerne“, meinte Rose bei der Pressekonferenz.

Besonders Inters Romelu Lukaku steht heute im Fokus, er erzielte im Hinspiel in Mailand erst den Führungstreffer und schließlich das Tor zum 2:2-Ausgleich in der letzten Spielminute. Rose bezeichnet den Belgier als „absoluten Zielspieler, physisch unglaublich stark. Inter richtet das gesamte Spiel auf ihn aus.“ Die Gladbacher sind also vor dem Torjäger gewarnt.

Neuhaus: Romelu Lukaku bringt enorme individuelle Qualität mit – wie das gesamte Team von Inter Mailand. Es kommt eine große Aufgabe auf uns zu. Aber wir wollten uns mit den Besten messen, daher freuen wir uns sehr auf das Spiel. #BMGInter #UCL — Borussia (@borussia) November 30, 2020

Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Borussia-Anhänger böllern den Gegner wach

Update vom 1. Dezember, 16.30 Uhr: Mit einem Sieg gegen Inter Mailand kann sich Borussia Mönchengladbach den Einzug ins Achtelfinale der Champions League sichern, einige Fans ließen sich darum zu einer recht unsportlichen Aktion hinreißen. Wie die dpa berichtet, wurden die italienischen Profis in ihrem Hotel in Mönchengladbach in den frühen Morgenstunden mit Böllern gestört.

Gegen 4 Uhr morgens wurden auf der Zufahrt des Dorint-Hotels pyrotechnisches Material in Form von Feuerwerksbatterien angebrannt. Wie Zeugen der Polizei berichteten, sollen mehrere dunkel gekleidete Personen beobachtet worden, die mit Autos vom Tatort flohen.

Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Borussia-Fans mit nächtlicher Botschaft an Inter-Profis - Rache für 1971

Im Zugangsbereich des Hotels präsentierten die Gladbacher Anhänger ein Transparent mit einer pikanten Aufschrift: „Ricordati Inter, things go better with Coke“ (zu Deutsch: Merke dir, Inter, die Dinge laufen besser mit Cola“). Passend dazu lagen einige Cola-Dosen im Eingangsbereich.

Das Motiv der Gladbacher Anhänger: Rache. Denn eine Cola-Dose war es, die vor 49 Jahren ein bedeutendes K.o.-Spiel im Europapokal zwischen Inter und Mönchengladbach entschied. Inter-Spieler Roberto Boninsegna wurde von der Dose getroffen und konnte nicht weiterspielen - das 7:1 der Gladbacher wurde im Zuge dessen annulliert. Die Borussia schied nach einem 0:0 im Wiederholungsspiel im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister 1971/72 aus, die Partie in Mailand ging mit 2:4 verloren.

Die Verantwortlichen der Borussia entschuldigten sich dem Bericht zufolge beim Gegner. Ob das einen gesunden Schlaf vor einem wichtigen Spiel ersetzt, wird sich ab 21 Uhr zeigen.

Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Fohlen vor wichtiger Champions-League-Aufgabe

Update vom 1. Dezember, 14.40 Uhr: Was ist heute Abend drin für Borussia Mönchengladbach? Die Fohlen haben Inter Mailand zu Gast und können mit einem Sieg ins Achtelfinale einziehen. Wer hätte bei der Auslosung gedacht, dass die Mannschaft von Trainer Marco Rose schon vorzeitig alles klar machen kann? Wir sind schon gespannt und berichten ab 20 Uhr im Live-Ticker.

Erstmeldung vom 30. November, 14.15 Uhr:

Mönchengladbach - In der Champions League* könnten alle vier deutschen Mannschaften ins Achtelfinale einziehen. Während sich der FC Bayern* bereits Platz eins sicherte, müssen Dortmund*, Leipzig und Mönchengladbach noch etwas zittern. Besonders die Gladbacher überraschten in ihrer „Todesgruppe“ mit Real Madrid und Inter Mailand und grüßen von der Tabellenspitze. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Mailänder könnte die Elf vom Niederrhein den vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten Sechzehn sorgen.

Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Borussia mit zwei Kantersiegen und viel Pech

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose zeigte in den vergangenen Wochen vor allem auf internationaler Bühne starke Leistungen, in den letzten beiden Königsklasse-Spielen fuhr die Borussia zwei Kantersiege gegen Schachtar Donezk ein. Sowohl beim 6:0-Sieg in der Ukraine, als auch beim 4:0-Erfolg in der vergangenen Woche konnten die Gladbacher ihr Punkte- und Torkonto auffüllen. Gegen die großen Gegner Real Madrid und Inter Mailand hatte Gladbach zweimal Pech und ließ sich in beiden Spielen ein spätes 2:2-Ausgleichstor einschenken.

Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Italiener noch ohne Dreier in der Königsklasse - Rose-Elf vor Achtelfinal-Einzug

Die Vorzeichen sind am Dienstagabend jedoch grundverschieden, denn die Italiener sammelten in den ersten vier Spielen gerade einmal zwei Zähler ein und haben somit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Inter-Trainer Antonio Conte muss zudem auf seinen Bundesliga*-Spezialisten Arturo Vidal verzichten, der sich bei der 0:2-Niederlage gegen Real Madrid die Gelb-Rote Karte einhandelte. In der Liga steht Inter aktuell auf Platz zwei und stellt die beste Offensive der Serie A, am Wochenende gewannen die Nerazzurri noch mit 3:0 in Sassuolo.

Angesichts der guten Ergebnisse des Gegners muss sich Mönchengladbach aber keineswegs verstecken, am Wochenende holte die Rose-Elf einen ungefährdeten 4:1-Sieg gegen Bundesliga*-Sorgenkind FC Schalke 04*. Nun möchte Marco Rose den Schwung aus den letzten Partien auch mit in das erste Endspiel um den Achtelfinal-Einzug mitnehmen. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.