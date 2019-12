PK im Live-Ticker: Wie reagiert Bayern-Trainer Flick auf die Gladbach-Power?

Gladbach gegen den FC Bayern: Es ist das Topspiel der Bundesliga. Hansi Flick spricht auf der Pressekonferenz über alle wichtigen Fragen - die PK im Live-Ticker.

München - Trotz des 1:2 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag findet Hansi Flick immer mehr Fürsprecher rund um den FC Bayern, die dem Badener den Job als Cheftrainer nicht nur über den Winter, sondern auch über den Sommer hinaus zutrauen.

Am meisten Gewicht hatte sicher das Plädoyer von Trainer-Legende und Vor-Vorgänger Jupp Heynckes.

„Flick ist prädestiniert für die Aufgabe als Cheftrainer des FC Bayern und der ideale Mann für diese Position - und zwar über diese Saison 2019/20 hinaus. Der Klub und das extreme Anspruchsdenken in München sind ihm vertraut“, hatte Heynckes in einer „kicker“-Kolumne geschrieben und gemeint: „Ich kenne ihn in- und auswendig.“

Eifrig wird derweil über eine Doppel-Lösung mit Bayern-Kandiat Thomas Tuchel und Hansi Flick spekuliert. Eine Konstellation, der der 54-jährige Interimscoach zustimmen würde?

Seine Mannschaft äußert sich zumindest mit viel Lob über ihren aktuellen Trainer. „Wir haben wieder Motivation. Die Atmosphäre hat sich komplett verändert. Das ist der große Unterschied für mich“, meinte Philippe Coutinho zuletzt bei einem Fanklub-Besuch.

. @Javi8martinez nahm heute nicht am Teamtraining teil, sondern arbeitete im Leistungszentrum. Für morgen ist eine individuelle Einheit auf dem Rasen geplant.#FCBayern pic.twitter.com/srwtyUP9sJ — FC Bayern München (@FCBayern) 4. Dezember 2019

Bringt Flick den Brasilianer in Gladbach von Beginn an? Wie stellt er im Kader der Bayern gegen denBundesliga-Spitzenreiter generell um? Javi Martinez hat derzeit ein etwas individuelleres Trainingsprogramm.

Während in den vergangenen Tagen viele Protagonisten über den ehemaligen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw gesprochen haben, spricht dieser nun selbst über alle wichtigen Fragen - auf der Spieltags-Pressekonferenz an der Säbener Straße!

Verfolgen Sie die PK mit Hansi Flick zum Bayern-Spiel in Gladbach am Freitag ab 11.30 Uhr hier im Live-Ticker.

