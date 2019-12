„Gibt Menschen, die kommen damit nicht so klar“: Gladbach und das böse M-Wort

Wie geht Borussia Mönchengladbach mit der ungewohnten Situation als Tabellenführer um? Vor dem Schlagerspiel gegen Bayern München fürchtet der Sportdirektor eine bestimmte Sache.

Am Samstag ab 15.30 Uhr trifft Borussia Mönchengladbach auf den FC Bayern .

auf den . Wie gehen die „Fohlen“ als Tabellenführer mit den Titelchancen um?

mit den um? Sportdirektor Max Eberl spricht über den Umgang mit der ungewohnten Situation.

Mönchengladbach - Im Topspiel des 14. Spieltages trifft Tabellenführer Borussia Mönchengladbach auf Serienmeister Bayern München. Mit einem Sieg gegen den Favoriten könnten die Gastgeber den Vorsprung auf den FCB bereits auf sieben Punkte ausbauen.

Tabellenführer Gladbach: „Da sein, wenn die anderen schwächeln“

Sportdirektor Max Eberl kann die Titelträume der Gladbach-Fans nachvollziehen, bemüht sich jedoch auch, die Euphorie im Zaum zu halten. "Natürlich haben die Träumer dieses ganz große, hehre Ziel, und sie sollen es auch haben", so der 46-Jährige in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Strategie, um den Traum von der Meisterschaft wahr werden zu lassen, fasst Eberl folgendermaßen zusammen: „Wir müssen da sein, wenn die Großen schwächeln, und zu den Großen gehören neben Bayern auch Leipzig und Dortmund“, wie der Sportdirektor der Borussen weiter erläutert. Weitere direkte Kontrahenten des nächsten FC-Bayern-Gegners (hier geht‘s zur Taktik-Analyse von tz.de*) seien die Teams aus Leverkusen, Wolfsburg und Schalke.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München: Die Angst vor dem Druck

Darüber hinaus spricht der sportliche Verantwortliche der Gladbacher über ein heikles Thema für Mannschaften, die mit dem Druck der steigenden Erwartungshaltung zurechtkommen müssen.

"Die Frage ist, ob ich eine Mannschaft habe, der so eine Ansage hilft", sagt der 46-Jährige und möchte sich mit der Formulierung des Saisonzieles Meisterschaft erstmal zurückhalten: "Es gibt nämlich auch Menschen, die mit diesem ganzen Druck von außen nicht so gut klarkommen. So eine Ansage kann sowohl hilfreich als auch kontraproduktiv sein."

