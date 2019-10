BVB will volle Kontrolle - aber keine Tore

Dortmunds Trainer Lucien Favre scheut das Risiko - und wird dafür zum wiederholten Male bitter bestraft. Der Kommentar.

Manchmal kann man den Fußballtrainer Lucien Favre dabei beobachten, wie er die Welt um sich herum nicht versteht. Seine ganze Erscheinung bekommt dann die existenzialistischen Züge eines Mannes, der sich fragt, wo er da reingeraten ist, warum überhaupt, und ob eigentlich er verrückt geworden ist oder doch alle anderen, und eine Patina der Fassungslosigkeit legt sich dann auf sein Gesicht. Oh, lieber Gott. Mach, dass es aufhört.

Als der SC Freiburg am Samstag in der 90. Spielminute das 2:2 erzielte gegen Borussia Dortmund, fiel Favre, der Trainer der Dortmunder, in eine bezeichnende Pose. Er stützte seine Hände auf die Knie, starrte sekundenlang zu Boden, spuckte gar zweimal leicht aus. Später, bei der Verabschiedung von SC-Trainer Christian Streich im klitzekleinen Freiburger Presseraum, sah der 61-jährige Schweizer sehr angefasst aus, was eher nicht an Streichs herzlicher, aber ein bisschen erzwungener Umarmung lag.

Lucien Favre mutet gerade an wie ein Mensch, dem die Dinge entgleiten. Er hasst dieses Gefühl. Er besteht deshalb auch darauf, dass seine Mannschaft so kontrolliert wie möglich Fußball spielt, vor allem, wenn sie in Führung ist. In Führung war Borussia Dortmund in den vergangenen drei Bundesligaspielen, in Frankfurt, gegen Bremen, nun auch in Freiburg, jedes Mal mit 2:1, und jedes Mal endeten die Spiele 2:2. Das ist dann eher kein Zufall mehr.

Fußballdiktator Favre

Nach dem Treffer zum 2:1 Mitte der zweiten Halbzeit schien das Dortmunder Spiel keine Tore mehr zu kennen. Ein langsames Ballgeschiebe ohne jeglichen Drang nach vorne, ohne Aggressivität. Natürlich will Favre nicht, dass sein Team so phlegmatisch auftritt, aber vom Grundsatz her ist ihm das Prinzip der Risikominimierung durch lange Ballbesitzphasen sehr wichtig. Aber es war nur eine Scheinkontrolle, die der BVB gegen Frankfurt, Bremen und Freiburg zuletzt hatte bei knappen Führungen. Denn irgendwann hat der Gegner wieder den Ball, und wenn der Gegner den Ball hat, ist die Kontrolle weg. Im Fußball kann jeden Moment das Chaos ausbrechen.

In Freiburg sprach Favre davon, dass sein Team zu wenig Kontrolle hatte und zu viele Ballverluste. Lieber zum zehnten Mal querspielen als einmal mit zu viel Risiko nach vorne, wenn es eng ist, findet Favre. Eine Ansicht, die die Spieler offenbar langsam hinterfragen. „Wir kontrollieren, vielleicht kontrollieren wir zu viel und greifen nicht genug an“, sagte Thomas Delaney am Samstag.

Es gibt namhafte Profis, die in der Vergangenheit unter Favre spielten und den Coach, natürlich nur hinter vorgehaltener Hand, aufgrund seiner Kontrollsucht als Diktator bezeichnen. Es soll auch gegnerische Trainer geben, die sich regelrecht freuen, wenn sie auf ein von Favre trainiertes Team treffen, weil dann alles so schön berechenbar ist, wo die Spieler stehen, wo die Pässe hingehen. Wenn alles sauber und mit Überzeugung und Qualität umgesetzt wird, kann im System Favre natürlich trotzdem wunderbarer Offensivfußball entstehen, bei dem auch Individualisten zur Geltung kommen. Wenn nicht, sehen seine Teams aber zaudernd und zweifelnd aus wie Favre selbst.

Alles ist noch möglich für den BVB. Die Ligaspitze ist in Schlagdistanz, trotz der ganzen Punktverluste, der Start in die Champions League gelungen. Und doch wird man das dumpfe Gefühl nicht los, dass Favre sich in seinem zweiten Dortmunder Jahr dem Point of no Return nähert.