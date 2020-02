Wiedersehen mit dem Ex-Trainer im Live-Ticker: Dortmund fordert PSG

Borussia Dortmund empfängt im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals Paris Saint-Germain. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Dortmund - Für Borussia Dortmund steht am Dienstag eines der ganz großen internationalen Spiele auf dem Plan: Im Achtelfinale der Champions League empfängt das Team von Trainer Lucien Favre die Star-Truppe aus der französischen Hauptstadt (Anstoß 21 Uhr).

Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain: Watzke malt sich Chancen aus

Die Favoritenrolle liegt klar bei PSG um Neymar und Co.. Doch bei Schwarz-Gelb rechnet man sich durchaus Chancen aus. „Wenn wir zwei gute Tage erwischen, haben wir eine Chance, Paris auszuschalten“, sagte BVB-Boss Joachim Watzke vor der Partie im Interview mit Spox und Dazn. Und das eben gerade weil Paris in der Favoritenrolle ist: Die Franzosen sind nach Watzke-Einschätzung unter Druck. Der Verein und die Investoren aus Katar „wollen mehr als das Achtelfinale erreichen“.

Den Zahlen nach steht Paris tatsächlich besser da als der BVB: Paris ist einmal mehr mit großem Abstand Tabellenführer in der Ligue 1. Zehn Punkte trennen die Mannschaft von Marseille, das auf Platz zwei steht und wiederum selbst ein Punkte-Polster von elf Zählern auf den Drittplatzierten Rennes hat.

Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain: Offensive top - Defensive so lala

Da geht es in der Bundesliga wesentlich enger zu. Der FC Bayern übernahm nach dem Sieg über Köln wieder die Tabellenführung von Leipzig. Dahinter lauert dann Borussia Dortmund auf Rang drei mit aktuell vier Punkten Rückstand auf die Münchner.

Will man gegen Paris bestehen, sollte man sein Heil in der Offensive suchen. Da ist der BVB ja bestens aufgestellt, auch da Jadon Sancho wieder trifft - allerdings soll er vor dem Abschied stehen.Die Franzosen selbst sind mit ihrem extravaganten Sturm bestens aufgestellt. Doch in der Defensive hapert es immer wieder. Das zeigte auch das letzte Liga-Spiel: Gegen den Tabellenvorletzten Amiens fing sich Tuchels Truppe am vergangenen Wochenende gleich vier Tore. Gerettet wurden die Pariser wieder einmal durch ihre Offensive, die durch eigene vier Treffer immerhin noch ein Unentschieden herausholte.

Dementsprechend können wir uns auf ein echtes Offensiv-Feuerwerk am Dienstag freuen, bei dem die Dortmunder gerade vor heimischer Kulisse durchaus Chancen haben, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen. Übrigens: Paris und Dortmund trafen bislang erst zweimal aufeinander: In der Gruppenphase der Europa League im Jahr 2010 endeten beide Spiele unentschieden.

Wie Sie das Spiel BVB gegen Paris live im TV sehen können, hat tz.de* für Sie aufbereitet.

