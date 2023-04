DFB-Pokal: BVB reist ohne Top-Stürmer Haller nach Leipzig

Von: Christoph Wutz

Sébastien Haller steht Borussia Dortmund heute Abend im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung. Sein Einsatz stand bereits in den letzten Tagen in der Schwebe.

Dortmund – Borussia Dortmund muss im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Vorjahressieger RB Leipzig auf Stürmer Sébastien Haller verzichten. Das berichten die Ruhrnachrichten.

BVB-Trainer Edin Terzic sagte gestern auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, Haller habe sich am Samstagabend im Topspiel gegen den FC Bayern sein Knie nach einem Schlag verdreht. Der 28-Jährige konnte deswegen auch am Montag nicht trainieren. Haller war gegen die Münchner bereits nach 61 Minuten ausgewechselt worden.

Haller nicht der einzige Ausfall des BVB

Damit fällt für den Hochkaräter in Leipzig ein weiterer Dortmunder Leistungsträger aus. Neben Haller und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der sich am Samstag in München einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat, fehlt dem BVB bei RB auch Karim Adeyemi aufgrund einer Rotsperre aus der Zweitrunden-Partie gegen Hannover 96.

Dortmund gegen Leipzig trotzdem mit breiter Brust

Trotz der Ausfälle und der bitteren 2:4-Niederlage gegen die Bayern, die den BVB die Tabellenspitze in der Bundesliga kostete, wollen die Dortmunder unbedingt in Leipzig gewinnen und in das DFB-Pokal-Halbfinale einziehen. Anpfiff des Spiels gegen RB heute Abend ist um 20.45 Uhr.