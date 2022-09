Borussia Dortmund vs. FC Kopenhagen live – so können Sie das Spiel kostenlos streamen

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Borussia Dortmund hat sich für die anstehende Champions-League-Saison viel vorgenommen. Die K.o.-Phase ist das Ziel. © zloyel/PantherMedia

Borussia Dortmund startet am heutigen Dienstag (18:45 Uhr) gegen den FC Kopenhagen in die Champions-League-Saison 2022/23. Hier können Sie das Spiel live streamen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Borussia Dortmund empfängt zum Auftakt der Champions-League-Saison 2022/2023 den dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen. Das Spiel findet am Dienstag (06.09.) statt und wird um 18:45 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen. Der BVB geht natürlich als Favorit in dieses Match und steht zugleich unter Zugzwang – in der durchaus spannenden Gruppe mit Manchester City und dem FC Sevilla darf sich Schwarz-Gelb keine Ausrutscher erlauben. Amazon Prime Video überträgt das Duell live und exklusiv. Wir verraten Ihnen außerdem, welche Spiele noch bei Prime Video gezeigt werden und wie Sie die Spiele kostenlos streamen können.

Prime-Mitgliedschaft – jetzt kostenlos

Dortmund gegen Kopenhagen live – ein Novum & Rückkehr der Stehplätze

Das gab es noch nie: Zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League nehmen gleich fünf deutsche Vertreter am wichtigsten Vereinswettbewerb teil. Neben Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen, die sich allesamt über die Liga qualifizieren konnten, ist auch Eintracht Frankfurt mit dabei. Die Hessen sind als amtierender Europa-League-Sieger automatisch in der Königsklasse dabei.

Das ist allerdings nicht das einzige Novum: Die Stehplätze kehren zurück auf die europäische Fußballbühne. Dank Initiatoren von Bayern München, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt darf die Champions League ab sofort wieder im Stehen verfolgt werden – zunächst auf ein Jahr Probe. Wie passend, dass die berühmte Dortmund Südtribüne den Auftakt bildet. Marco Reus und Co. spielen so erstmal wieder vor ausverkauftem Haus und der prallgefüllten Gelben Wand.

Prime-Mitgliedschaft – jetzt kostenlos

Vor Spiel gegen den FC Kopenhagen – Dortmund wieder in der Spur

Die bittere Last-Minute-Niederlage gegen Bremen (2:3) brachte Hohn und Spott. Doch der BVB hat sich mit zwei 1:0-Siegen in Serie zurückgemeldet und befindet sich wieder in der Spur. Vielmehr noch liegt Schwarz-Gelb mittlerweile in der Liga sogar einen Zähler vor dem Rekordmeister aus München. Und nun kommt mit dem FC Kopenhagen eine Mannschaft, die in der Liga den eigenen Ansprüchen weit hinterherhinkt: Vier von acht Spielen wurden bislang verloren. Offensivstar Pep Biel verließ die Dänen Richtung Griechenland zu Olympiakos Piräus und so drückt vor allem im Sturm der Schuh. Am Deadline-Day konnte Nationalstürmer Andreas Cornelius zurückgeholt werden. Auf dem Hünen (1,93 m, 85 kg) ruhen die Hoffnungen in der dänischen Hauptstadt.

Prime-Mitgliedschaft – jetzt kostenlos

Noch Fan-Artikel gefällig? Sichern Sie sich jetzt das neue BVB-Trikot der Saison 2022/23. Hier geht‘s zum Angebot.

BVB-Trikot Saison 2022-23 © Puma

Zum Angebot bei Amazon

Dortmund gegen Kopenhagen live – Prime Video überträgt exklusiv

Auch in der Champions-League-Saison 2022/23 benötigen Fußball-Fans in Deutschland zwei Abos, um alle Königsklassen-Spiele live erleben zu können. Amazon Prime Video und DAZN haben sich wieder die Übertragungsrechte gesichert. Prime Video zeigt jeden Dienstag ein Spiel live und exklusiv, alle anderen Duelle sind bei DAZN zu sehen. Mit einem Trick können Sie die ersten drei Spiele bei Prime Video allerdings kostenlos streamen. Amazon-Neukunden können jetzt ein kostenloses Prime-Probe-Abo abschließen. Dieses ist 30 Tage gültig. Werden Sie noch heute Prime-Mitglied und kommen Sie in den Genuss der vielen Vorteile von Amazon Prime – völlig kostenlos.

Welche Champions-League-Spiele überträgt nur Prime Video?

Amazon hat sich in der Gruppenphase jeden Dienstag die Exklusivrechte an einem Spiel gesichert. Damit zeigt Prime Video sechs Spiele in voller Länge. Diese Spiele sind nur bei Prime Video zu sehen:

1. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Kopenhagen, 6. September (18:45 Uhr)

2. Spieltag: FC Bayern München - FC Barcelona, 13. September (21:00 Uhr)

3. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur, 4. Oktober (21:00 Uhr)

4. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Sevilla, 11. Oktober (21:00 Uhr)

5. Spieltag: Borussia Dortmund - Manchester City, 25. Oktober (21:00 Uhr)

6. Spieltag: FC Bayern München - Inter Mailand, 1. November (21:00 Uhr)

Prime-Mitgliedschaft – jetzt kostenlos