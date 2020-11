Borussia Dortmund - Club Brügge im Live-Ticker: Corona-Fall beim BVB! Wunderkind vor nächstem Rekord-Debüt?

Borussia Dortmund bekommt es in der Champions League mit Club Brügge zu tun. Vor dem richtungsweisenden Spiel sorgen drei Personalien für Aufruhr. Der Live-Ticker.

Borussia Dortmund* - Club Brügge -:- (-:-) , Dienstag, 21 Uhr auf Sky und DAZN.

Der BVB steht in der Champions League* vor einem richtungsweisenden Spiel gegen Brügge.

vor einem richtungsweisenden Spiel gegen Brügge. Wunderkind Youssoufa Moukoko könnte zum jüngsten Königsklassen-Spieler werden. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Borussia Dortmund - Club Brügge -:- (-:-), Dienstag, 21 Uhr

Aufstellung Borussia Dortmund: Aufstellung Club Brügge: Tore:

Dortmund - Borussia Dortmund ist wieder in der Spur. Mit der Partie in der Champions League* gegen Brügge steht nun ein richtungsweisendes Spiel auf dem Programm.

Borussia Dortmund gegen Club Brügge im Live-Ticker: Haaland bringt BVB auf Kurs

Borussia Dortmund verabschiedete sich mit einer bitteren 2:3-Heimpleite im Spitzenspiel gegen den FC Bayern* in die Länderspielpause. Mit dem fulminanten 5:2 in Berlin bei Hertha BSC* trotz 0:1-Pausenrückstands zeigte der BVB aber eine starke Reaktion. Bedanken konnte sich die Borussia einmal mehr bei ihrem Torjäger Erling Haaland, der erstmals in der Bundesliga* einen Viererpack schnürte. 23 Tore in 22 Ligaspielen sind Rekord.

„Er bringt alles mit, um ein ganz Großer zu werden“, adelte der Sportliche Leiter Michael Zorc den 20-Jährigen. In der Königsklasse gegen Club Brügge* will Haaland mit dem Toreschießen weitermachen. Seine 14 Treffer in elf Champions-League-Spielen sind ein Bestwert. „Wir machen einfach weiter“, sagte der Norweger. Worte, die für den belgischen Meister wie eine Drohung klingen.

Borussia Dortmund gegen Club Brügge im Live-Ticker: BVB vor „Big-Point-Spiel“

Der BVB thront mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen auf Platz eins in der Gruppe F. Doch Vorsicht: Lazio Rom, das am 4. Spieltag Zenit St. Petersburg empfängt, liegt nur einen Zähler dahinter. Dortmund gewann vor knapp drei Wochen mit 3:0 in Brügge, jetzt kommt es zum Rückspiel in Westfalen.

Die Belgier liegen auch nur zwei Zähler hinter der Borussia und könnten mit einem Sieg sogar am BVB vorbeiziehen. Bei einem Dortmunder Sieg stände die Tür zum Achtelfinale aber sperrangelweit offen. „Das ist wirklich ein Big-Point-Spiel. Mit einem Sieg erhöhen wir die Chancen auf das Achtelfinale dramatisch“, sagte Zorc.

Borussia Dortmund gegen Club Brügge im Live-Ticker: Moukoko vor Debüt in der Champions League

Am Samstagabend gehörten jedoch nicht nur Viererpacker Haaland die Schlagzeilen. Der 16-Jährige Youssoufa Moukoko wurde nach seiner Einwechslung zum jüngsten Bundesligaspieler* und löste Ex-BVB-Star Nuri Sahin ab.

Gegen Brügge könnte Moukoko auch zum jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte werden. Der BVB hatte ihn über die B-Liste gemeldet, Moukoko wäre damit spielberechtigt. Allerdings ließ Trainer Lucien Favre einen Einsatz offen: „Wir haben vorne viele Möglichkeiten.“

Borussia Dortmund gegen Club Brügge im Live-Ticker: Corona-Fall beim BVB

So dürfte Jadon Sancho wieder in die Dortmunder Startelf rücken. Der Engländer saß in Berlin die komplette Spielzeit auf der Bank. „Kein Spieler kann in 30 Tagen zehn Spiele machen“, sagte Lucien Favre. Nicht dabei sein wird der Brasilianer Reinier. Die Leihgabe von Real Madrid wurde positiv auf das Coronavirus* getestet.

Alle weiteren Testergebnisse von Spielern und Staff seien einen Tag vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Brügge negativ gewesen. Der brasilianische U21-Nationalspieler stand am Wochenende in Berlin nicht im Dortmunder Kader. Der 18-Jährige war in der vergangenen Woche für sein Heimatland unter anderem in Kairo gegen Ägypten und Südkorea in der Olympia-Qualifikation im Einsatz. (ck) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks