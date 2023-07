Transfer-News im Ticker: Szoboszlai-Wechsel zu Klopp nach Liverpool fix

Von: Lina Krull, Stefan Schmid, Johannes Skiba

Die nationalen und internationalen Topvereine verstärken sich mit neuen Spielern. Bundesligisten werden bei Stürmern aktiv. Alle News gibt’s im Transfer-Ticker.

+++ Update vom Sonntag, 18.15 Uhr: Der Wechsel von Dominik Szoboszlai zum FC Liverpool ist perfekt. Das vermeldeten sowohl RB Leipzig als auch die Reds auf ihrer Homepage. Damit wird der ungarische Nationalspieler zum Rekordtransfer der Rasenballsportler. Kurz vor Ablauf der Frist aktivierte der Klub von Trainer Jürgen Klopp am Freitag die auf 70 Millionen Euro festgesetzte Ausstiegsklausel. Nachdem Szoboszlai am Samstag den Medizincheck bestanden hatte, konnte der Transfer nun offiziell verkündet werden.

Dominik Szoboszlai wechselt für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool. © IMAGO/Michael Taeger

+++ Update vom Sonntag, 15.50 Uhr: Bundesligist FC Augsburg hat die Kaufoption für Mittelstürmer Mergim Berisha gezogen. Dies vermeldet dessen bisheriger Stammverein Fenerbahce Istanbul in einer kurzen Mitteilung auf der vereinseigenen Homepage. Die Fuggerstädter überweisen 4 Millionen Euro nach Istanbul, von wo Berisha seit Ende August 2022 nach Augsburg verliehen war. Allerdings ist damit die Zukunft des deutschen Nationalspielers nicht schlussendlich geklärt, da dieser nach Informationen des Kicker gegenüber dem Bundesligisten den Wunsch geäußert haben soll, den Verein verlassen zu wollen.

Sollte es zu einem Abschied kommen, dürfte der FCA mit einem ordentlichen Transferplus aus dem Geschäft gehen. Der Mittelstürmer erzielte in der abgelaufenen Saison in 23 Partien neun Treffer und bereitete weitere vier vor. Darüber hinaus gab Berisha im März ein Debüt im Trikot der DFB-Elf. Konkrete Interessenten am 25-Jährigen gibt es zwar noch nicht, jedoch sollen sich in der Vergangenheit der FC Bayern München und VfL Wolfsburg schon mit Berisha beschäftigt haben.

Mergim Berisha (links) wechselt fix zu Augsburg und könnte gleich weiterziehen. © IMAGO/Blatterspiel

+++ Update vom Freitag, 17.25 Uhr: Liverpool-Mittelfeldspieler Fábio Carvalho wird für eine Saison an RB Leipzig ausgeliehen. Das teilten die Sachsen am Freitag mit. Ausgebildet wurde der 20-jährige Portugiese bis 2013 bei Benfica Lissabon und startete anschließend in England in zahlreichen Nachwuchsteams durch. Bis Juni 2024 wird Carvalho den deutschen Pokalsieger unterstützen. Gewünscht haben sich die Roten Bullen auch eine Kaufoption im Leihvertrag – diese lehnte der FC Liverpool allerdings ab. Für die Reds kam der portugiesische U-Nationalspieler in der vergangenen Saison 21 Mal zum Einsatz.

+++ Update vom Freitag, 13.40 Uhr: Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Ex-Nationalspieler Max Kruse verpflichtet. Kruse war von Ende Januar bis Herbst 2022 für den VfL Wolfsburg im Einsatz, im November vergangenen Jahres wurde die Zusammenarbeit mit dem 35-Jährigen allerdings beendet. Seitdem war Kruse vereinslos. „Die Gespräche waren von Anfang an sehr, sehr gut und haben mich überzeugt“, so der Offensivspieler in der Pressemitteilung der Paderborner: „Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen.“ Geschäftsführer Sport Benjamin Weber betonte in der Mitteilung des Klubs, die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt von Kruse seien unbestritten. Zudem würde dem Verein Kruses Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene weiterhelfen. Die Vertragslaufzeit ist indessen nicht bekannt.

Max Kruse stand 2022 noch im Aufgebot der Wolfsburger. Jetzt folgte der Schritt zum SC Paderborn. © Laci Perenyi / imago

+++ Update vom Freitag, 10.23 Uhr: Ex-Borusse und Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria steht laut Transfer-Experte Fabrizio Romano vor einem Abschied bei Juventus Turin. Die Verhandlungen über die Zukunft des Mittelfeldmanns werden fortgesetzt, wie Romano twitterte. Als Leihspieler beim FC Chelsea lief seine Karriere in den letzten Monaten stockend, lediglich 721 Minuten wurde er von den „Blues“ eingesetzt. Der 26-jährige Mittelfeldspieler soll bei West Ham United seit Ende Mai hoch im Kurs stehen. Laut der italienischen Zeitung „La Repubblica“ hat auch der französische Erstligist RC Lens Interesse an dem Nationalspieler.

+++ Update vom Donnerstag, 16.33 Uhr: Der FC Chelsea hat ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für den jungen Brasilianer Ângelo (18) vom FC Santos abgegeben. Der Außenstürmer ist nach wie vor der jüngste Torschütze in der Geschichte der Copa Libertadores und war vergangene Saison der beste Dribbler in der brasilianischen Série A. Eigentlich hat der FC Barcelona ein Vorkaufsrecht auf das große Talent, teilte dem FC Santos aber mit, die Option nicht zu ziehen. Die Katalanen konzentrieren sich auf Vitor Roque (18) von Athletico Paranaense. Somit hat der Premier-League-Klub freie Bahn bei Ângelo. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano auf Twitter.

Ângelo vom FC Santos und Vitor Roque von Athletico Paranaense sind zwei der größten Talente Brasiliens. © imago/Montage

Declan Rice zieht es offenbar zu Arsenal

+++ Update vom Donnerstag, 13.58 Uhr: Lange Zeit war Declan Rice von West Ham United Thema beim FC Bayern. Der Nationalspieler möchte aber in England bleiben. Das ist schon länger bekannt. Auf der Insel buhlten bis zuletzt die Premier-League-Klubs Manchester City und der FC Arsenal um den zentralen Mittelfeldspieler. Nun soll der englische Meister im Rennen um Rice aber ausgestiegen sein.

Laut The Atheltic boten die „Gunners“ umgerechnet 122 Millionen Euro. Das korporierte City-Angebot von 105 Millionen Euro wurde somit ausgestochen. Manchester wird dieses Angebot nicht mehr erhöhen. Das macht den Weg für den FC Arsenal frei, der zuletzt erst Kai Havertz verpflichtete. Der Kampf um die nächste Meisterschaft in England wird bereits auf dem Transfermarkt ausgefochten.

Declan Rice hat offenbar einen neuen Verein gefunden. © imago/Rickett

Der FC Bayern wird auf dem Transfermarkt aktiv

Erstmeldung vom Donnerstag, 12.30 Uhr: München – Der Transfersommer ist bereits im vollen Gange. Offiziell öffnet das Fenster jedoch erst am 1. Juli. Die Kaderplanungen werden jedoch von den meisten Vereinen schon frühzeitig vorangetrieben. Nach der enttäuschenden Saison des FC Bayern, an deren Ende trotzdem der Gewinn der deutschen Meisterschaft heraussprang, werden nun rege Transferaktivitäten des deutschen Rekordmeisters erwartet. Mit Konrad Laimer von Leipzig und Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund wurden bereits zwei Spieler aus der Bundesliga verpflichtet. Nun soll der erste internationale Star folgen.

PSG will FC Bayerns Hernández

Es wird übereinstimmend berichtet, dass der Südkoreaner Kim Min-jae kurz vor einem Wechsel vom italienischen Meister SSC Neapel zum FC Bayern steht. Die Ausstiegsklausel des Innenverteidigers beträgt 50 Millionen Euro und muss bis zum 15. Juli gezogen werden.

Gleichzeitig wird ein Abgang des Franzosen Lucas Hernández vom FCB zu PSG immer wahrscheinlicher. Die Münchener fordern noch eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro, die exakt dem Betrag entsprechen würde, den man für Kim in die Hand nehmen müsste. Paris bietet etwa 40 Millionen. Der verletzungsanfällige Verteidiger wurde bei den Bayern sowohl als Innenverteidiger als auch linker Außenverteidiger eingesetzt, verpasste aber wegen eines Muskelbündelrisses und eines Kreuzbandrisses große Teile der letzten Spielzeit. Kim hat diese Flexibilität nicht und ist klar in der Zentrale der Innenverteidigung zu Hause.

Kim Min-jae gewann in der vergangenen Saison die Meisterschaft mit der SSC Neapel. Nun steht ein Wechsel zum FC Bayern bevor. © imago/Gribaudi

Kane weiterhin heißes Thema beim FC Bayern

Der FC Bayern möchte sich aber nicht ausschließlich in der Defensive verstärken. Weltklasse-Stürmer Harry Kane ist weiterhin ein heißer Kandidat auf die ein Jahr verspätete Lewandowski-Nachfolge. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft trifft seit Jahren sehr beständig, hat aber bislang keine Trophäen mit den „Spurs“ gewinnen können.

Doch auch neben den spannenden Transferbemühungen des FC Bayern finden spektakuläre Wechsel statt. So schloss sich zuletzt der deutsche Nationalspieler Kai Havertz dem FC Arsenal an. Unser Transfer-Ticker gibt die wichtigsten Updates. (jsk/sid/likr/sch)