Kehrtwende bei Pavard? Neuer Top-Klub am FCB-Star interessiert

Von: Korbinian Kothny, Johannes Skiba

Neue Situation bei Benjamin Pavard: Bislang galt Manchester United als Favorit, jetzt soll ein anderer Top-Klub interessiert sein. Die Transfer-News im Live-Ticker.

Update vom 17. August, 12.47 Uhr: Kehrtwende bei Benjamin Pavard! Bislang galt der Franzose stets als Wunschkandidat für die Maguire-Nachfolge bei Manchester United. Da der Tranfer des Innenverteidigers zu West Ham aber geplatzt ist, stocken auch die Gespräche mit Pavard.

Der 27-Jährige will aber den FC Bayern nach wie vor verlassen. Wie Fabrizio Romano jetzt berichtet, soll Pavard bei Inter Mailand ganz oben auf der Liste stehen. Und auch beim FC Arsenal soll der Franzose nach der schweren Verletzung von Jurrien Timber ein Thema sein. Diese Informationen decken sich mit denen der tz.

Läuft Benjamin Pavard bald im Trikot von Inter Mailand auf? © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Nächster Mittelfeld-Neuzugang: Bundesliga-Star vor Wechsel zu Klopp

Update vom 17. August, 10.02 Uhr: Wataru Endo steht anscheinend kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll bereits heute der Medizincheck anstehen. Demnach wechselt der Kapitän des VfB Stuttgart für 18 Millionen Euro zu Jürgen Klopp.

Nach den Transfers von Dominik Szoboszlai und Alexis MacAllister ist Endo bereits der dritte Mittelfeld-Neuzugang. Auch an Ryan Gravenberch vom FC Bayern sollen die Liverpooler weiter interessiert sein.

Wataru Endo steht vor einem Wechsel zum FC Liverpool. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

FC Bayern guckt in die Röhre – Torwart-Kandidat geht wohl nach Saudi-Arabien

Update von 16. August, 13.50 Uhr: Der FC Bayern München hat das Rennen um Torhüter Bono vom FC Sevilla offenbar verloren. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter berichtet, wird der Marokkaner nach Saudi-Arabien zu Al Hilal wechseln. Der Klub, dem sich erst der brasilianische Weltstar Neymar anschloss, ist demnach bereit, insgesamt 21 Millionen Euro für den Keeper zu zahlen.

Der Deal, der einen Drei-Jahres-Vertrag für den Torwart beinhaltet, soll heute Abend abgeschlossen werden. Bono ist zuvor noch im europäischen Super Cup gegen Manchester City im Einsatz. Der FCB muss also den nächsten Namen von seiner Liste für einen Neuzugang auf der Torhüter-Position streichen, auf der aktuell nur Sven Ureich einsetzbar ist.

Bono zieht es offenbar nach Saudi-Arabien zu Al Hilal, wo er zusammen mit Neymar spielen wird. © imago/Hufnagel

Gosens da, Ex-Löwe im Anflug: Union Berlin geht auf Nationalspieler-Fang

Erstmeldung von 16. August, 11.27 Uhr: Berlin – Union Berlin lässt die Muskeln spielen. Der Hauptstadtklub konnte sich aus eigenen Kräften in kurzer Zeit in der Bundesliga etablieren und für die kommende Spielzeit sogar für die Champions League qualifizieren. Infolgedessen stemmten die „Eisernen“ zuletzt ein 25-Millionen-Euro-Paket für Nationalspieler Robin Gosens, der sich von Inter Mailand nun Union anschloss – doch damit nicht genug. Die Berliner stehen vor der Verpflichtung des nächsten deutschen Nationalspielers.

Kevin Volland Geboren: 30. Juli 1992 (Alter 31 Jahre), Marktoberdorf Aktueller Verein: AS Monaco Position: Sturm

Union Berlin benötigt Erfahrung für die Champions League

Wie Sky und Bild berichten, ist der Transfer von Kevin Volland von der AS Monaco zu Union Berlin so gut wie in trockenen Tüchern. Vier Millionen Euro soll der 31-Jährige kosten. Weitere anderthalb Millionen könnten durch Bonuszahlungen fließen. Der Vertrag des Stürmers in Frankreich läuft nächstes Jahr aus.

Mit seiner Erfahrung soll der Stürmer zusammen mit Robin Gosens den Kader von Union Berlin für die Aufgaben in der Champions League bereichern. So kommen Volland und Gosens gemeinsam auf 40 Einsätze in der Königsklasse. Offensivakteur Volland lief 12-mal für Bayer Leverkusen im höchsten europäischen Vereinswettbewerb auf, Gosens für Atalanta Bergamo und Inter Mailand insgesamt sogar 28-mal.

Von der DFB-Elf zu Union Berlin? Robin Gosens und Kevin Volland © imago/ActionPicture

Volland spielte beim Saisonauftakt von Monaco nicht

Auch für den DFB absolvierten beide Kicker einige Partien, in denen sie aber nie gemeinsam auf dem Platz standen. Der Ex-Löwe Volland spielte letztmalig im November 2021 unter Hansi Flick in der deutschen Nationalmannschaft. Seither blieb eine Nominierung aus.

In der Bundesliga stand der gebürtige Marktoberdorfer zuletzt im Sommer 2020 für Bayer Leverkusen auf dem Feld. Anschließend ging es für 11 Millionen Euro ins Fürstentum. In der vergangenen Spielzeit kam Volland aufgrund von Verletzungen nur zu 17 Ligaeinsätzen, bei denen er drei Tore schoss und ebenso viele vorbereiten konnte. Zum Saisonauftakt von Monaco gegen Clermont Foot (2:0) stand der begehrte Stürmer nicht im Kader der Monegassen – ein weiteres Indiz für einen Wechsel. Auch der FC Bayern ist offenbar an einem deutschen Spieler aus dem Ausland interessiert. Weitere Infos gibt es bei uns im Live-Ticker mit allen wichtigen Transfer-News. (jsk)