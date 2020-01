Spielt Ajax Amsterdam bald in einer komplett neuen Liga? Neues Modell in der Überlegung

Es könnte zur größten Liga-Revolution des 21. Jahrhunderts kommen - was zumindest die niederländischen und belgischen Vereine angeht.

Amsterdam - Spielt Ajax Amsterdam bald nicht mehr in der Eredivisie, der höchsten niederländischen Fußballliga? Ja, das kann durchaus passieren. Es handelt sich hier aber nicht um eine Weltliga oder ein anderes Konzept, dass den Zusammenschluss von Europas Spitzenklubs vorsieht. Hier geht es um einen sinnvollen Vorschlag.

Und zwar wollen die Niederländer und Belgier eine gemeinsame Spitzenliga vorantreiben. In Eindhoven trafen sich am 24. Januar Vertreter von den elf führenden Klubs aus beiden Ländern. Noch sei nicht klar, wann eine solche Beneliga starten könnte, berichtete die Zeitung „De Morgen“ am Freitag. Eine Studie sage in ihrem ersten Teil jedoch positive Effekte für die teilnehmenden Erstliga-Vereine voraus. „Der zweite Teil bestätigt, dass der gesamte belgische und niederländische Profifußball von der Beneliga profitieren kann, sowohl sportlich als auch finanziell“, teilte der niederländische Verband KNVB nach einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstag mit.

Beneliga - Eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde

Die belgischen Klubs:

KAA Gent,

RSC Anderlecht

FC Brügge

KRC Genk

Standard Lüttich

Die niederländischen Klubs:

Ajax Amsterdam

AZ Alkmaar

Feyenoord Rotterdam

PSV Eindhoven

FC Utrecht

Vitesse Arnheim

Beneliga - Zehn Niederländer, acht Belgier

Das niederländische Fußball-Fachblatt „vi.nl“ und die Zeitung „AD“ berichteten, der Plan sehe zehn niederländische und acht belgische Clubs in der gemeinsamen Ersten Liga vor. Jedes Jahr würden demnach ein niederländischer und ein belgischer Verein ab- beziehungsweise aufsteigen. Derzeit spielen in der niederländischen Eredivisie 18 Vereine, in der belgischen Jupiler League sind es 16.

Laut „De Morgen“ ergab die Studie, dass die Beneliga wegen des größeren Marktes für Werbeverträge attraktiver würde. Sie würde nach England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich zur stärksten Erstliga des Kontinents werden.

ank mit dpa und SID