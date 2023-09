Tuchel und Freund heben den Daumen: Weg für Winter-Transfer beim FC Bayern geebnet

Von: Niklas Kirk

Eine Woche nach dem Deadline Day, der beim FC Bayern für Spannungen sorgte, taucht der Name Joao Palhinha wieder auf der Liste des Rekordmeisters auf.

München – Noch Tage nach dem Deadline Day und seinen ausgebliebenen Vollzugsmeldungen wird beim FC Bayern über die Breite des Kaders diskutiert. Allen voran Thomas Tuchel nahm bei den Diskussionen um bestimmte Spieler und Positionen eine öffentlichkeitswirksame Rolle ein. Die gute Nachricht für Tuchel: Bei seiner Wunschpersonalie – Joao Palhinha für die „Holding-Six“ – scheint zumindest perspektivisch Bewegung in die Sache zu kommen.

Joao Palhinha Geboren: 9. Juli 1995 in Lissabon/Portugal Aktueller Club: FC Fulham A-Länderspiele 21 Einsätze für Portugal

Winter-Transfer beim FC Bayern – neuer Sportdirektor bekräftigt Vorhaben

Neben einem Ersatz für Benjamin Pavard war es vor allem der Transfer eines weiteren defensiven Mittelfeldspielers, den sich Tuchel wünschte und dessen dramatisches Platzen in der letzten Sekunde den Trainer so sehr enttäuschte. Jedoch scheint aufgeschoben in diesem Fall nicht aufgehoben.

Gemäß Informationen von Sport1 herrscht Konsens beim Rekordmeister, den portugiesischen Mittelfeldspieler nun bei einem weiteren Anlauf im Januar verpflichten zu wollen. Neben Trainer Thomas Tuchel hat auch der neue Sportdirektor Christoph Freund seine Unterstützung für die Abwicklung in der Winter-Transferperiode bekundet.

Spätes Happy-End? Thomas Tuchel und Christoph Freund arbeiten weiter am Palhinha-Transfer. © Eigene Montage - links: picture alliance/dpa/Federico Gambarini rechts: picture alliance/dpa/Kolbert-Press/Ulrich Gamel

Winter-Transfer beim FC Bayern – Palhinha als Ergänzung zum Stammpersonal

Im Rahmen des 2:1-Erfolgs in Mönchengladbach erörterte Tuchel nochmals, den Portugiesen nicht als Ersatz für Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Konrad Laimer zu sehen. Viel mehr soll der 28-Jährige die perfekte Ergänzung im Spielsystem darstellen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Joao einfach im Rücken von Josh, Leon und Konny sehr viel Torgefahr und Kreativität freigesetzt hätte“, so der FC Bayern-Coach.

„Ich sehe in jedem Training bei Josh, wie klug und torgefährlich er ist, wie viele Assists er liefert. Ich sehe auch, wie viele Tore Konny erzielt und wie gerne Leon in die Box läuft“, ergänzte er seine Gedanken mit lobenden Worten für sein aktuelles Personal. An Vertrauen mangele es ohnehin nicht, jedoch sei es etwas, das Palhinha zum Spiel beitragen könne, was die Bayern „so bisher nicht hatten“.

Winter-Transfer beim FC Bayern – Familie von Palhinha stünde hinter dem Karriereschritt

Wie Sport1 weiter berichtet, sehen auch Familienmitglieder die Zukunft des defensiven Mittelfeldspielers in der Bundesliga. In einem Instagrampost soll sich der Bruder echauffiert haben, dass mit dem geplatzten Wechsel „ein Traum getötet“ worden sei. Ein weiteres Familienmitglied soll auf Nachfrage versichert haben: „Joao wollte immer nur zu Bayern!“. Möglicherweise werden im Winter Träume wahr, nicht nur die von Joao Palhinha. (nki)