Müller spielt – aber wer noch? Nagelsmann muss gegen Union umbauen, hat aber eine Geheimwaffe

Von: Marius Epp

Spitzenspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern empfängt Union Berlin. Julian Nagelsmann vergab schon eine Startelfgarantie – der Rest ist offen.

München – Braucht Julian Nagelsmann Thomas Müller nicht mehr? Der Trainer des FC Bayern sah sich auf der Pressekonferenz (hier im Live-Ticker zum Nachlesen) gezwungen, deutlich auf diese Frage zu reagieren. Nachdem er gegen PSG auf seinen Kapitän verzichtete und ihn gegen Gladbach nach 16 Minuten auswechselte.

Nagelsmann hielt vor dem Topspiel gegen Union Berlin ein Müller-Plädoyer und stellte klar: Am Sonntag steht er in der Startelf. „Er wird beginnen. Er ist sehr professionell und eine Vertrauensperson von mir. Er denkt nicht nur an sich, sondern auch ans Große und Ganze. Auch wenn er mal nicht spielt, ist seine Bedeutung riesengroß“, betonte der Bayern-Trainer.

Bayern-Aufstellung gegen Union Berlin: Upamecano muss ersetzt werden

Müller spielt also. Aber wer noch? Nicht dabei ist Dayot Upamecano, der seine Rotsperre absitzen muss. Der Bayern-Einspruch beim Sportgericht wurde abgeschmettert. Nagelsmann muss die Abwehr folglich umbauen. Gut möglich, dass Benjamin Pavard zusammen mit Matthijs de Ligt die Innenverteidigung bildet sowie Alphonso Davies und Joao Cancelo die Außenbahnen besetzen.

Viel Rotation wird es nach der Gladbach-Pleite wohl nicht mehr geben. Dort gab Nagelsmann den Dauerreservisten Daley Blind und Ryan Gravenberch eine Chance, die die beiden nicht zwingend nutzen konnten. Stattdessen werden Joshua Kimmich und Leon Goretzka im Mittelfeldzentrum recht sicher beginnen.

Julian Nagelsmann mit seinem Trainerteam an der Säbener Straße. © IMAGO/Mladen Lackovic

FC Bayern – Union Berlin: Mané-Comeback steht bevor

Ob Jamal Musiala und Leroy Sané wieder in die Startelf rücken, ist offen. Auch Kingsley Coman ist wieder fit. In der Offensive steht außer Müllers Einsatz generell nichts fest. Ob Nagelsmann aber auf seinen Goalgetter Choupo-Moting verzichten will? Unwahrscheinlich. Der Konkurrenzkampf ist jedenfalls groß.

Eine Geheimwaffe hat der Trainer auch noch auf Lager: Sadio Mané ist zum ersten Mal nach seiner langen Verletzungspause wieder „ein Kandidat für den Kader“, wie Nagelsmann bestätigte. „Nicht von Beginn an, aber eine Alternative.“

FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellung gegen Union Berlin

Sommer - Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Musiala, Müller, Sané - Choupo-Moting