FC Bayern ist Weihnachts-Meister! Drama mit Last-Minute-Bude gegen Bayer 04 - Weltfußballer macht den Unterschied

Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München: Es ist das Duell um die Bundesliga-Tabellenführung. Verfolgen Sie die Partie am Samstagabend hier im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München 1:2 (1:1)

Trainer Hansi Flick musste gegen die „Werkself“ auf Leon Goretzka verzichten - dafür feierte Joshua Kimmich sein Comeback

musste gegen die „Werkself“ auf verzichten - dafür feierte Joshua Kimmich sein Comeback Leroy Sané erlebte an diesem Abend die Höchststrafe und wurde nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt

erlebte an diesem Abend die Höchststrafe und wurde nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt Das Bundesliga*-Topspiel des FC Bayern* am Samstagabend im Ticker zum Nachlesen

Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky - Dragovic, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Diaby, Amiri, Wirtz, Bailey (ab 74. Demirbay) - Schick (ab 81. Alario) Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Süle, Boateng, Hernandez, Davies - Tolisso (ab 68. Kimmich), Alaba - Coman (ab 32. Sané/ ab 68. Musiala), Müller, Gnabry - Lewandowski Tore: 1:0 Schick (14.), 1:1 Lewandowski (43.), 1:2 Lewandowski (90.+3) Schiedsrichter: Felix Zwayer

Fazit: Ein unfassbar dramatisches Ende einer Partie, die den Erwartungen nicht wirklich gerecht wurde. Der FC Bayern schießt sich mit dem Last-Minute-Tor zum Weihnachts-Meister.

90.+3 Minute: TOOOOOOOOR! WAHNSINN! LEWANDOWSKI! 2:1! Tah verliert den Ball am eigenen Strafraum, Kimmich spielt Lewandowski an, dessen Abschluss leicht von Tapsoba abgefälscht ins Tor geht!

90.+1 Minute: Drei Minuten gibt‘s oben drauf.

90. Minute: Fast das Tor! Diaby setzt sich auch rechts durch, doch seine Flanke ist zu scharf und Alario kommt nicht ran!

87. Minute: Noch drei Minuten offiziell. Gelingt einer Mannschaft der Lucky Punch?

83. Minute: Jetzt versucht‘s die Werkself wieder, doch auch bei der Bosz-Truppe merkt man jetzt, dass die Schlussphase angebrochen ist.

79. Minute: Pfosten! Da wär‘s fast gefallen! Die Bayern kombinieren sich durch, Musiala sucht am Strafraum den Abschluss und setzt die Kugel ans Aluminium!

77. Minute: Die Partie geht in die entscheidende Phase, Torchancen gab es in den vergangene Minuten aber keine. Beide Teams belauern sich und warten auf den Fehler des anderen.

Bayer Leverkusen - FC Bayern JETZT im Live-Ticker: Wem gelingt der Lucky Punch? Höchststrafe für Sané

68. Minute: Höchststrafe für Sané! Hansi Flick wechselt den Offensivspieler aus, obwohl er erst in der 32. Minute für den verletzten Coman ins Spiel kam. Brutal. Da geht fast unter, dass Joshua Kimmich sein Comeback gibt.

66. Minute: Gnabry! Müller spielt einen tollen Steckpass auf den Nationalspieler, der von links wunderbar abschließt. Aber Hradecky ist unten und fischt den Ball aus dem Eck!

64. Minute: Die Bayern nähen sich an! Sané steckt schön auf Lewandowski durch, der bringt die Kugel scharf in die Mitte. Tapsoba kommt gerade noch so mit dem langen Bein ran. Der zweite Ball wird dann geklärt.

60. Minute: Amiri jetzt aus der Distanz! Neuer hat so seine Probleme mit dem Flatterball, kann ihn nach einem kurzen Wackler aber doch sicher halten.

55. Minute: Unglückliche Aktion von Sané, der kurz zuvor schon die Hacke auspackte. Dieses Mal verliert er den Ball unnötig an Sinkgraven und kann sich am Strafraum nur mit einem Foul helfen. Der Freistoß aber bringt nichts ein.

Bayer Leverkusen - FC Bayern JETZT im Live-Ticker: Spektakulärer Auftakt in die 2. Hälfte

52. Minute: Beide Teams haben in Sache Offensive wieder einen Gang hochgeschaltet. Allerdings fehlt beim letzten Pass auf beiden Seiten die Genauigkeit. Aber: Die Partie nimmt wieder Schwung auf!

47. Minute: Direkt die erste gefährlich Aktion. Davies schickt Lewandowski, der im Strafraum querlegen will, doch Hardecky geht dazwischen und klärt in aller letzter Sekunde. Verheißungsvoller Auftakt...

46. Minute: Weiter geht‘s mit der zweiten Hälfte! Ohne Wechsel auf beiden Seiten.

Halbzeit-Fazit: Eine intensive, aber noch keine hochklassige Partie in Leverkusen. Lange Zeit hatte die Bosz-Elf das Spiel im Griff und ging durch ein Traumtor von Schick nicht unverdient in Führung. Kurz vor der Pause schockt sich die Werkself selbst und Weltfußballer Lewandowski gelingt ein kurioser Ausgleichstreffer. Der zweite Durchgang verspricht auf jeden Fall spannend zu werden.

45.+4 Minute: Doch der Pole jagt die Kugel gleich zwei Mal in die Mauer. Am Ende steht Müller dann im Abseits und Schiedsrichter Zwayer pfeift zur Pause.

45.+4 Minute: Tolisso schießt Amiri am Strafraum an den Arm. Noch einmal eine gute Freistoßposition für die Bayern ...

45.+2 Minute: Wieder Lewy! Gnabry bringt einen Freistoß von rechts scharf rein, der Pole löst sich super, aber setzt den Kopfball aus 13 Metern über das Tor. Der FCB ist im Spiel!

43. Minute: TOOOOOOOOOOR! Ausgleich! Und wir kurios war das?! Sané setzt Müller auf rechts in Szene, der flankt ins Zentrum. Im Fünfer rennen sich Hradecky und Tah gegenseitig über den Haufen, Lewandowski steht am zweiten Pfosten völlig blank und nickt die Kugel ins leere Tor.

37. Minute: Sané bringt hier aber gleich Schwung in die Offensive. Mit Tempo marschiert der Nationalspieler in Richtung Strafraum und trifft dann leider die falsche Entscheidung. Anstatt den Abschluss zu suchen, will er Lewandowski in Szene setzen - und der Ball geht ins Aus ...

33. Minute: So ist es! Coman muss raus. Für ihn kommt Leroy Sané.

Bayer Leverkusen - FC Bayern JETZT im Live-Ticker: Wahnsinn! Traumtor in der BayArena - FCB-Star muss verletzt raus

32. Minute: Bittere Aktion! Coman rutscht beim Verteidigungsversuch aus und bleibt liegen. Das Spiel ist unterbrochen und der Franzose humpelt vom Platz. Geht wohl nicht weiter...

28. Minute: Tor? Schick ist frei durch und bleibt vor Neuer cool, doch Zwayer pfeift den Treffer zurück, weil der Bayer-Stürmer im Abseits stand. Auch der VAR kontrolliert das Ganze nochmal - und gibt dem Referee Recht.

26. Minute: Es ist eine intensive und vor allem taktisch eine spannenden Partie hier in Leverkusen. Die Werskelf macht das wirklich stark, auch wenn der FCB langsam etwas besser ins Spiel kommt und mehr von der Partie hat.

21. Minute: Dicke Chance für den FC Bayern! Davies wird auf links schön freigespielt und legt den Ball schön zurück, wo Alaba leider ein Luftloch tritt. Aus dem Hintergrund kommt Lewandowski angerauscht, aber auch der Weltfußballer trifft den Ball nicht richtig und schießt sogar Alaba ab - dann kann Bayer klären.

19. Minute: Der Tabellenführer aus Leverkusen ist hier nach der Führung absolut spielbestimmend. Schick versucht‘s wieder, dieses Mal aber ist Neuer zur Stelle und kann den Schuss des Tschechen zur Ecke klären.

Bayer Leverkusen - FC Bayern JETZT im Live-Ticker: Frühes Traumtor! Alaba-Hammer bei Aufstellung

14. Minute: TOOOOOOOOOR! TRAUMTOR! Die Ecke wird kurz ausgeführt, Amiri bringt die Kugel in die Mitte und dort jagt Schick das Leder volley unhaltbar für Neuer zur Führung ins Tor! Mega-Bude!

12. Minute: Jetzt mal der erste Abschluss - und dann auch noch für die Werkself! Amiri versucht‘s aus der Distanz. Abgefälscht, es gibt Eckball.

7. Minute: Die ersten Minuten in Leverkusen sind richtig intensiv. Bayer läuft sehr hoch an, auch die Flick-Elf presst mit Tempo und Aggressivität. Allerdings spielt sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab - Torchancen gab‘s bislang also noch nicht.

2. Minute: Erster guter FCB-Angriff! Gnabry schaltet schnell um und bedient Lewandowski, der die Kugel am Strafraum wieder quer legt. Alaba, der tatsächlich auf der Sechs spielt, kommt nicht richtig ran und Bayer klärt in letzter Sekunde zum Eckball.

1. Minute: Anpfiff! Schiedsrichter Felix Zwayer pfeift die Partie in der BayArena an.

Bayer Leverkusen - FC Bayern JETZT im Live-Ticker: Rekordmeister will Tabellenführung übernehmen

Update vom 19. Dezember, 18.19 Uhr: In gut zehn Minuten geht das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und den FC Bayern los! Wir erwarten eine packende Partie. Hoffen wir einmal, dass unsere Erwartungen erfüllt werden.

Update vom 19. Dezember, 17.58 Uhr: Was sagt eigentlich Hansi Flick zur Aufstellung - spielt David Alaba im Mittelfeld? „Warten wir den Anpfiff doch einmal ab“, so der FCB-Coach vor dem Anpfiff bei Sky. Eine Sache aber verreit er: „Wir spielen mit einer Viererkette.“ Immerhin.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Rätselraten um Aufstellung - wo spielt Alaba?

Update vom 19. Dezember, 17.55 Uhr: Spannend wird zu sehen sein, ob Hansi Flick wirklich auf Corentin Tolisso als einzigen Sechser setzt - oder ob David Alaba vielleicht doch ins Mittelfeld vorrückt. Lassen wir uns mal überraschen, in gut einer halben Stunden wissen wir mehr.

Update vom 19. Dezember, 17.24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Hansi Flick lässt Joshua Kimmich zunächst auf der Bank. Dafür überrascht der Bayern-Coach mit der abermaligen Nominierung von Niklas Süle als Rechtsverteidiger.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Flick-Hammer! FCB-Coach überrascht mit Aufstellung

Update vom 19. Dezember, 17.14 Uhr: In wenigen Minuten wird die Aufstellungen der beiden Team kommen. Fest stehen dürfte, dass Weltfußballer Robert Lewandowski in der Startelf des FC Bayern stehen wird.

Der Pole wird zudem unter Beweist stellen wollen, dass er völlig verdient die Trophäe in diesem Jahr erhalten hat. Ob die Leverkusener Verteidiger Lewy aufhalten können?

Update vom 19. Dezember, 16.33 Uhr: Beim FC Bayern fällt im letzten Spiel des Jahres Leon Goretzka wieder aus. Der Mittelfeld-Star fehlt aufgrund von muskulären Problemen in Leverkusen.

Feiert daher vielleicht Joshua Kimmich sein Comeback? Der Nationalspieler steht auf jeden Fall im Kader. Es würde nicht wundern, wenn Kimmich in der Startelf stehen würde. In knapp einer Stunden wissen wir mehr.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Weltfußballer Lewy heiß! Mittelfeld-Star fällt aus

Update vom 19. Dezember, 16.04 Uhr: Das Topspiel rückt immer näher. Bayern gegen Bayer - das verspricht sowieso meistens Spektakel. Doch so brisant wie heute war die Partie lange nicht mehr. Leverkusen ist Tabellenführer, Bayern Zweiter - ein echtes Spitzenspiel. Wer marschiert in Richtung Herbstmeisterschaft?

Die zweite Mannschaft des FC Bayern war bereits im Derby-Einsatz. Gegen die SpVgg Unterhaching trennte sich das Team von Holger Seitz 1:1 unentschieden.

Abseits des Rasens gab es gestern eine erfreuliche Nachricht für einen Bayern-Star. Niklas Süle wird im Januar zum ersten Mal Vater. Womöglich beflügelt das seine Leistung auf dem Platz - schon gegen Wolfsburg überzeugte er nach zuletzt durchwachsenen Spielen auf der ungewohnten Rechtsverteidiger-Position. Heute könnte er dort wieder zum Einsatz kommen, die andere Option ist Benjamin Pavard.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Reiner Calmund glaubt an Werkself-Sieg

Update vom 19. Dezember, 8.55 Uhr: Um 18.30 Uhr treffen die Bayern im letzten Bundesligaspiel des Jahres auf den überraschenden Tabellenführer Bayer Leverkusen. Der Sieger des Topspiels würde auf Platz eins überwintern. Trotz der großen Klasse der Münchner glaubt Bayers Ex-Manager Reiner Calmund an einen Sieg der Werkself*. Im Interview mit der tz sagte er: „Ich sehe ich die Chancen in diesem einen Spiel doch etwas größer bei Leverkusen. Weil sie das nötige Selbstvertrauen haben, die Mentalität stimmt. Und auch, weil bei den Bayern hinter den Weltklassespielern Joshua Kimmich und Leon Goretzka dicke Fragezeichen verletzungsbedingt stehen.“

An eine Meisterschaft von Bayer 04 glaubt er allerdings nicht. Es stünden ganz andere Teams in der Rolle der Bayern-Verfolger: „Über so etwas muss man gar nicht nachdenken. Schauen Sie sich doch allein die Champions League an: Alle vier deutschen Teilnehmer haben das Achtelfinale erreicht, die Bayern, Leipzig, Dortmund und Mönchengladbach lassen grüßen!“

Update vom 18. Dezember, 18.15 Uhr: Zur Aufstellung des FC Bayern München*: Werden Joshua Kimmich und Leon Goretzka rechtzeitig fit für das Bundesliga-Topspiel? Hansi Flick bastelt (siehe Link).

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Bundesliga-Highlight vor der Mini-Winterpause

Erstmeldung vom 18. Dezember: München - Es ist das Bundesliga*-Highlight vor der Mini-Winterpause: Bayer Leverkusen* empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr) den FC Bayern München* zum Duell um die Tabellenführung.

FCB-Trainer Hansi Flick* warnte auf der Spieltags-Pressekonferenz* an der Säbener Straße in München* vor dem Express-Fußball und dem Umschaltspiel der Rheinländer.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Kampfansage vor Bundesliga-Duell nach München

Und: Diese zeigen sich nach 27 Jahren ohne Titel vor dem Kräftemessen in ihrem Stadion extrem selbstbewusst. „Das wird ein geiles Spiel. Alle schauen zu. Und natürlich ist Bayern schlagbar“, sagte Nationalspieler Nadiem Amiri nach dem 4:0 (2:0) im Derby beim 1. FC Köln*. Der frühere Bayern-Profi Mitchell Weiser erklärte: „Wir haben gerade einen Lauf, den wollen wir fortsetzen. Wenn wir schon oben stehen und so ein Duell haben, wollen wir auch drei Punkte.“

Bundesliga vor dem 13. Spieltag Tore Punkte 1. Bayer Leverkusen 27:10 28 2. FC Bayern München 37:18 27 3. RB Leipzig 24:9 27 4. Borussia Dortmund 25:16 22 5. VfL Wolfsburg 19:13 21

Bayer-Trainer Peter Bosz bekräftigte sein Personal in dessen Enthusiasmus. „Ich werde sicher nicht versuchen, sie zu bremsen“, sagte der Niederländer: „Es ist immer gut, wenn Spieler ein gutes Gefühl, Selbstvertrauen und gute Laune haben.“

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Werden Leon Goretzka und Joshua Kimmich rechtzeitig fit?

Auf Münchner Seite stellt sich dagegen die Frage: Werden Leon Goretzka und/oder Joshua Kimmich rechtzeitig fit? Oder wie löst Hansi Flick* die Baustelle auf der Sechs?

Verfolgen Sie das Bundesliga*-Topspiel am Samstagabend hier im Live-Ticker. (pm)