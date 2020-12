Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Flick-Hammer! FCB-Coach überrascht mit Aufstellung im Topspiel

Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München: Es ist das Duell um die Bundesliga-Tabellenführung. Verfolgen Sie die Partie am Samstagabend hier im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München -:- (-:-) , Samstag, 18.30 Uhr

, Samstag, 18.30 Uhr Muss Trainer Hansi Flick gegen die „Werkself“ auf Leon Goretzka und Joshua Kimmich verzichten?

gegen die „Werkself“ auf und verzichten? Nadiem Amiri und Mitchell Weiser machen dem deutschen Rekordmeister eine Kampfansage.

und machen dem eine Kampfansage. Verfolgen Sie das Bundesliga*-Topspiel des FC Bayern* am Samstagabend hier im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky - Dragovic, Tah, Tapsoba, Sinkgrave - Baumgartlinger - Diaby, Amiri, Wirtz, Bailey - Schick Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Hernandez - Tolisso - Coman, Gnabry, Müller, Davies - Lewandowski Tore: - Schiedsrichter: Felix Zwayer

Update vom 19. Dezember, 17.58 Uhr: Was sagt eigentlich Hansi Flick zur Aufstellung - spielt David Alaba im Mittelfeld? „Warten wir den Anpfiff doch einmal ab“, so der FCB-Coach vor dem Anpfiff bei Sky. Eine Sache aber verreit er: „Wir spielen mit einer Viererkette.“ Immerhin.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Rätselraten um Aufstellung - wo spielt Alaba?

Update vom 19. Dezember, 17.55 Uhr: Spannend wird zu sehen sein, ob Hansi Flick wirklich auf Corentin Tolisso als einzigen Sechser setzt - oder ob David Alaba vielleicht doch ins Mittelfeld vorrückt. Lassen wir uns mal überraschen, in gut einer halben Stunden wissen wir mehr.

Update vom 19. Dezember, 17.24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Hansi Flick lässt Joshua Kimmich zunächst auf der Bank. Dafür überrascht der Bayern-Coach mit der abermaligen Nominierung von Niklas Süle als Rechtsverteidiger.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Flick-Hammer! FCB-Coach überrascht mit Aufstellung

Update vom 19. Dezember, 17.14 Uhr: In wenigen Minuten wird die Aufstellungen der beiden Team kommen. Fest stehen dürfte, dass Weltfußballer Robert Lewandowski in der Startelf des FC Bayern stehen wird.

Der Pole wird zudem unter Beweist stellen wollen, dass er völlig verdient die Trophäe in diesem Jahr erhalten hat. Ob die Leverkusener Verteidiger Lewy aufhalten können?

Update vom 19. Dezember, 16.33 Uhr: Beim FC Bayern fällt im letzten Spiel des Jahres Leon Goretzka wieder aus. Der Mittelfeld-Star fehlt aufgrund von muskulären Problemen in Leverkusen.

Feiert daher vielleicht Joshua Kimmich sein Comeback? Der Nationalspieler steht auf jeden Fall im Kader. Es würde nicht wundern, wenn Kimmich in der Startelf stehen würde. In knapp einer Stunden wissen wir mehr.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Weltfußballer Lewy heiß! Mittelfeld-Star fällt aus

Update vom 19. Dezember, 16.04 Uhr: Das Topspiel rückt immer näher. Bayern gegen Bayer - das verspricht sowieso meistens Spektakel. Doch so brisant wie heute war die Partie lange nicht mehr. Leverkusen ist Tabellenführer, Bayern Zweiter - ein echtes Spitzenspiel. Wer marschiert in Richtung Herbstmeisterschaft?

Die zweite Mannschaft des FC Bayern war bereits im Derby-Einsatz. Gegen die SpVgg Unterhaching trennte sich das Team von Holger Seitz 1:1 unentschieden.

Abseits des Rasens gab es gestern eine erfreuliche Nachricht für einen Bayern-Star. Niklas Süle wird im Januar zum ersten Mal Vater. Womöglich beflügelt das seine Leistung auf dem Platz - schon gegen Wolfsburg überzeugte er nach zuletzt durchwachsenen Spielen auf der ungewohnten Rechtsverteidiger-Position. Heute könnte er dort wieder zum Einsatz kommen, die andere Option ist Benjamin Pavard.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Reiner Calmund glaubt an Werkself-Sieg

Update vom 19. Dezember, 8.55 Uhr: Um 18.30 Uhr treffen die Bayern im letzten Bundesligaspiel des Jahres auf den überraschenden Tabellenführer Bayer Leverkusen. Der Sieger des Topspiels würde auf Platz eins überwintern. Trotz der großen Klasse der Münchner glaubt Bayers Ex-Manager Reiner Calmund an einen Sieg der Werkself*. Im Interview mit der tz sagte er: „Ich sehe ich die Chancen in diesem einen Spiel doch etwas größer bei Leverkusen. Weil sie das nötige Selbstvertrauen haben, die Mentalität stimmt. Und auch, weil bei den Bayern hinter den Weltklassespielern Joshua Kimmich und Leon Goretzka dicke Fragezeichen verletzungsbedingt stehen.“

An eine Meisterschaft von Bayer 04 glaubt er allerdings nicht. Es stünden ganz andere Teams in der Rolle der Bayern-Verfolger: „Über so etwas muss man gar nicht nachdenken. Schauen Sie sich doch allein die Champions League an: Alle vier deutschen Teilnehmer haben das Achtelfinale erreicht, die Bayern, Leipzig, Dortmund und Mönchengladbach lassen grüßen!“

Update vom 18. Dezember, 18.15 Uhr: Zur Aufstellung des FC Bayern München*: Werden Joshua Kimmich und Leon Goretzka rechtzeitig fit für das Bundesliga-Topspiel? Hansi Flick bastelt (siehe Link).

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Bundesliga-Highlight vor der Mini-Winterpause

Erstmeldung vom 18. Dezember: München - Es ist das Bundesliga*-Highlight vor der Mini-Winterpause: Bayer Leverkusen* empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr) den FC Bayern München* zum Duell um die Tabellenführung.

FCB-Trainer Hansi Flick* warnte auf der Spieltags-Pressekonferenz* an der Säbener Straße in München* vor dem Express-Fußball und dem Umschaltspiel der Rheinländer.

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Kampfansage vor Bundesliga-Duell nach München

Und: Diese zeigen sich nach 27 Jahren ohne Titel vor dem Kräftemessen in ihrem Stadion extrem selbstbewusst. „Das wird ein geiles Spiel. Alle schauen zu. Und natürlich ist Bayern schlagbar“, sagte Nationalspieler Nadiem Amiri nach dem 4:0 (2:0) im Derby beim 1. FC Köln*. Der frühere Bayern-Profi Mitchell Weiser erklärte: „Wir haben gerade einen Lauf, den wollen wir fortsetzen. Wenn wir schon oben stehen und so ein Duell haben, wollen wir auch drei Punkte.“

Bundesliga vor dem 13. Spieltag Tore Punkte 1. Bayer Leverkusen 27:10 28 2. FC Bayern München 37:18 27 3. RB Leipzig 24:9 27 4. Borussia Dortmund 25:16 22 5. VfL Wolfsburg 19:13 21

Bayer-Trainer Peter Bosz bekräftigte sein Personal in dessen Enthusiasmus. „Ich werde sicher nicht versuchen, sie zu bremsen“, sagte der Niederländer: „Es ist immer gut, wenn Spieler ein gutes Gefühl, Selbstvertrauen und gute Laune haben.“

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Werden Leon Goretzka und Joshua Kimmich rechtzeitig fit?

Auf Münchner Seite stellt sich dagegen die Frage: Werden Leon Goretzka und/oder Joshua Kimmich rechtzeitig fit? Oder wie löst Hansi Flick* die Baustelle auf der Sechs?

Verfolgen Sie das Bundesliga*-Topspiel am Samstagabend hier im Live-Ticker. (pm) *tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks