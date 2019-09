Chicago Fire verpasst Playoffs: Bayern-Legende Schweinsteiger vor dem Karriereende?

Saison-Aus für Chicago Fire und Bastian Schweinsteiger. Der MLS-Klub aus Illinois verpasst auch in dieser Spielzeit die Playoffs. Könnte des das Karriereende für Schweinsteiger bedeuten?

Chicago - Weltmeister, Vereinslegende und Fußballgott: Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS den Einzug in die bevorstehenden Playoffs erneut verpasst. Das Team um den bayerischen Mittelfeldmotor kam gegen den Toronto FC nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und darf nun beim Kampf um die Meisterschaft nicht mehr mitreden.

Bastian Schweinsteiger spricht über sein Karriereende - Chicago Fire verpasst Playoffs

„Wir sind sehr enttäuscht, dass wir uns nicht für die Playoffs qualifiziert haben“, sagte Schweinsteiger nach der Partie. Den Fragen danach, ob der mittlerweile 35-Jährige seine Karriere noch um ein weiteres Jahr verlängern wolle, wich Schweinsteiger aus. „Ich weiß es nicht. Ich werde sehen, wie es sein wird. In den nächsten Wochen werde ich wahrscheinlich entscheiden.“ Der Kontrakt der Bayern-Legende bei Chicago läuft zum 31.12.2019 aus.

Es ist erst die dritte Vereinsstation in der Profi-Karriere von Schweinsteiger. Aus der Jugend des deutschen Rekordmeisters spielte sich der Mittelfeldspieler 2002 in die erste Mannschaft der Münchner. Darauf folgt eine Bayern-Karriere, die ihresgleichen sucht. 13 Jahre lang spielte Schweinsteiger für die roten Münchner und prägte mit seinem Nationalmannschaftskollegen Philipp Lahm eine Ära bei den Bayern. Bayerns Nummer 31 zog 2015 weiter zu Manchester United, wo einst auch sein Idol Eric Cantona spielte. Nach knapp zwei Jahren in England zog Schweinsteiger weiter nach Chicago. Es könnte seine letzte Station im Profi-Fußball gewesen sein.

Schweinsteiger kann Unentschieden nicht abhalten: „Wir hatten sehr gute Möglichkeiten“

Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte US-Nationalstürmer Jozy Altidore in der 59. Minute für die 1:0-Führung der Gäste. Chicagos Aleksandar Katai (68.) und der Deutsche Fabian Herbers (77.) drehten mit ihren beiden Treffern das Spiel zugunsten der Hausherren. Für den Endstand sorgte dann Torontos Omar González (80.). Der Kontrakt der Bayern-Legende bei Chicago läuft zum 31.12.2019 aus.

Schweinsteiger spielte vor 17 748 Zuschauern durch. „Wir hatten sehr gute Möglichkeiten“, sagte er. „Wir haben das erste Tor nicht geschossen, das war in der ganzen Saison schon so. Wenn du in die Playoffs willst, musst die Tore schießen.“ New England Revolution besiegte zeitgleich New York City FC 2:0 (0:0) und sicherte sich damit den letzten Playoff-Platz in der Eastern Conference.

Chicago belegt vor dem letzten Spieltag der Vorrunde mit 39 Punkten den achten Tabellenplatz im Osten. Zum Saisonabschluss trifft das Team am kommenden Sonntag auf Orlando City.

