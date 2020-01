Bastian Schweinsteiger wird Filmstar: Produktion von Til Schweiger im Kino zu sehen

Fußball-Weltmeister und Ex-FC-Bayern-Kapitän Bastian Schweinsteiger wird zum Filmstar. Til Schweiger führt Regie bei der Doku über das Leben des Fußball-Stars.

München - Weltmeister-Kollege Toni Kroos machte es mit seinem Film Kroos vor, ein anderer Rio-Held von 2014 zieht demnächst nach: Wie die tz erfuhr, kommt ein Film über das Leben von Bastian Schweinsteiger (35) ins Kino – und Til Schweiger führt Regie! Schweinsteiger wird Filmstar!

„Schweini ist ein Supertyp und ich könnte mir vorstellen, dass der das hinbekommen würde“, schwärmte Schweiger bereits im Jahr 2013 im Rahmen der Premiere des Dokumentarfilms Wembley – Football is coming hoam von Schweinsteiger als Leinwand-Held. In diesem Film kommentieren vor allem Schweinsteiger und Ex-Teamkollege Philipp Lahm die Erfolgsgeschichte auf der Road to Wembley.

„Philipp Lahm ist ein Weltklasse-Fußballer und scheint ein wahnsinnig netter Kerl zu sein – aber vor der Leinwand würde ich mich dann eher für den Schweini entscheiden“, meinte Schweiger damals bereits.

Bastian Schweinsteiger: Doku soll Leben des heute 35-Jährigen Fußball-Stars nachzeichnen

Die Schweinsteiger-Dokumentation soll das Leben des heute 35-Jährigen nachzeichnen. Hierfür kommen neben der Familie auch alte Weggefährten zu Wort. Unter anderem erzählen Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und David Alaba von ihren Erlebnissen mit Schweinsteiger. An der Säbener Straße fanden bereits Dreharbeiten statt. Wann genau der Film anlaufen soll, ist noch nicht bekannt.

Erst vor ein paar Monaten, im Oktober 2019, verkündete Schweinsteiger via sozialer Medien sein Karriereende. „Mein Abschied als aktiver Spieler stimmt mich ein bisschen wehmütig, aber ich freue mich auch auf die spannenden Aufgaben, die mich bald erwarten. Dem Fußball werde ich treu bleiben. 1000 Dank für die gemeinsame Zeit, ich werde Euch immer im Herzen tragen! Euer Basti“, schrieb er.

Bastian Schweinsteiger: Legende des FC Bayern München bald vor der Kamera

Seitdem ist es noch ruhiger um Schweinsteiger geworden, der seine Karriere bei Chicago Fire in der US-Major-Soccer-League ausklingen ließ. Im November wurden Schweini und Ehefrau Ana Ivanovic (32) zum zweiten Mal Eltern eines Sohnes. Seine Zeit als Fußball-Rentner verbringt der gebürtige Kolbermoorer gerne auf Mallorca, wo seine Frau Ana ein Haus besitzt – wie übrigens auch Filmemacher Schweiger.

Aktuell lässt Schweinsteiger für sich und seine Familie ein Domizil in Westendorf nahe ­Kitzbühel bauen. Wie in Österreich üblich, ist mit dem Hausbau eine Pflicht verbunden: Das Grundstück ist mit einer sogenannten Hauptwohnsitzwidmung versehen. Das heißt, der Ex-Bayer müsste seinen Lebensmittelpunkt demnach ins Brixental nach Tirol verlegen.

Einen ersten kleinen Vorgeschmack auf Schweinsteigers Fähigkeiten vor der Kamera gibt es übrigens schon im Sommer, wenn Schweini seinen neuen Job als TV-Experte für die ARD antritt und von der EM und den Spielen des DFB-Teams berichtet.

