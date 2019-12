Schock bei BVB-Star Witsel: Intensivstation und Blitz-OP nach Unfall

Herber Rückschlag für die wiedererstarkte Borussia aus Dortmund im Kampf um die Meisterschaft: Leistungsträger Axel Witsel verletzte sich bei einem häuslichen Unfall schwer.

Zwischenfall bei BVB-Profi: Axel Witsel stürzt und zieht sich schwere Gesichtsverletzung zu.

stürzt und zieht sich schwere Gesichtsverletzung zu. Der Mittelfeldmann wurde operiert und kommt erst 2020 wieder zum Einsatz.

und kommt wieder zum Einsatz. Borussia Dortmund muss die restlichen vier Partien der Hinrunde auf Witsel verzichten.

Dortmund - Titelkandidat Borussia Dortmund hat einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft zu verkraften: Mittelfeldmann Axel Witsel stürzte in seinem Zuhause schwer und zog sich bei dem Vorfall eine schwere Gesichtsverletzung zu. Sogar auf der Intensivstation war der 30-Jährige zwischenzeitlich, wie Bild.de berichtet: Wie der BVB mitteilte, wurde der Belgier in der Mund- und Gesichts-Chirurgie des Dortmunder Klinikzentrums Nord operiert.

Borussia Dortmund: Hinrunden-Aus für Axel Witsel nach Sturz

Mittlerweile befindet sich Witsel jedoch auf dem Wege der Besserung und konnte das Krankenhaus bereits wieder in Richtung Zuhause verlassen. In einem Tweet setzte sein Klub Borussia Dortmund seine Anhänger von dem schwerwiegenden Missgeschick in Kenntnis:

@axelwitsel28 hat sich nach einem Sturz eine Gesichtsverletzung zugezogen und fällt für den Rest des Jahres aus. Er wurde im Anschluss an den häuslichen Unfall erfolgreich operiert und konnte das Krankenhaus schon wieder verlassen.



Gute Besserung, Axel!

Für den Strippenzieher im Mittelfeld der Borussen ist damit die Hinrunde beendet, in den restlichen Partien des Jahres kommt er nicht mehr zum Einsatz. Damit fehlt Witsel zum einen im abschließenden Gruppenspiel der Champions-League-Gruppe F, wo der Bundesligist auf Slavia Prag trifft. Auch in den restlichen drei Spielen der heimischen Liga muss der verletzte BVB-Akteur passen: Dort trifft das Team von Lucien Favre, der nach den jüngsten Erfolgserlebnissen wieder fester im Sattel sitzt, auf die Konkurrenten Mainz 05, RB Leipzig und TSG Hoffenheim.

Der Trainer ist natürlich wenig erfreut über den plötzlichen Personalausfall: „Wir können das nicht mehr ändern. Es ist schade für ihn und schade für uns. Er ist einer der wichtigsten Spieler“, so der Schweizer auf einer Pressekonferenz. Nach eigenem Bekunden konnte er noch nicht mit Witsel über den Unfall sprechen.

+ Dortmunds Axel Witsel stürzte schwer und fehlt nun einige Wochen. © dpa/Andreas Gora

Axel Witsel absolviert seine zweite Saison im Trikot der Dortmunder, nachdem er im Sommer 2018 aus China in die Bundesliga wechselte. In der laufenden Saison gelangen dem Nationalspieler in Deutschlands Eliteklasse in 13 Partien sechs Scorerpunkte.

