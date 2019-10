Ausraster: Holger Badstuber beschimpft Schiedsrichter als „Muschis“

Ob das Konsequenzen hat für Holger Badstuber? Der Spieler des VfB-Stuttgart hat die Schiedsrichter als „Muschis“ beschimpft, als er beim Spiel gegen Holstein Kiel vom Platz musste.

Meinte Holger Badstuber, das hört keiner? Denkste! Diesen Ausraster haben auch viele TV-Zuschauer mitbekommen, die das Spiel VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel am Sonntag live bei Sky verfolgt haben. Als Badstuber bei der 0:1-Heimniederlage des VfB in der 53. Minute nach einem taktischen Foul (Trikot-Ziehen) mit Gelb-Rot vom Platz flog, hatte er einen ziemlichen Hals auf die Unparteiischen. „Ihr seid Muschis geworden!“, brüllte er bei seinem Abgang in Richtung Schiedsrichter. Und die Stadion-Mikros sorgten dafür, dass man die Beleidigung deutliche bei der TV-Übertragung zu hören bekam.

Zwar waren es Wörter, die man auch in der Kreisklasse des Öfteren hört, wenn ein Spieler vom Platz muss. Dennoch könnten sie für Badstuber Konsequenzen haben. Schließlich findet sich auch in der Kreisklasse folgendes Schild auf vielen Sportplätzen: „Wer den Schiedsrichter beschimpft oder beleidigt, muß mit der Verweisung vom Sportplatz rechnen.“ Die Verweisung hat Badstuber bereits kassiert. Nun könnte es noch dicker kommen.

Fußballer-Sprache oder Beleidigung? Diskussion um Holger Badstubers „Muschi“-Spruch

Nach dem Spiel wird nun darüber diskutiert, inwieweit Badstubers „Muschi“-Spruch sich im Rahmen der fußballerischen Normalität bewegte. Sein Mannschaftskamerad Mario Gomez erklärte nach dem Spiel: „Ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Natürlich macht man das nicht und er würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen. In der Situation ist das aber auch Fußballdeutsch. In der Emotion auf dem Fußballplatz fallen noch ganz andere Wörter.“

Auch Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat versuchte gegenüber den Journalisten, die Wogen zu glätten: „Ich weiß nicht, was für ein Druck da reinkommt, dadurch dass es im TV so laut ist. Ich hoffe man bewertet, dass die Jungs in solchen Situationen heiß sind und dass man das Wort nicht auf die Goldwaage legt.“ Dennoch hält Mislintat eine Sanktion gegen Badstuber für denkbar: "Es ist nicht auszuschließen."

Als Stuttgart-Trainer Tim Walter im Sky-Interview nach dem Spiel die (eindeutig dokumentierte) Badstuber-Beleidigung vorgespielt bekam, wand er sich: „Ich will mich selbst davon überzeugen, deswegen kann ich dazu nix sagen.“

Später in der Pressekonferenz äußerte Walter sich ein wenig konkreter. Möglicherweise hatte die Vereinsführung sich mittlerweile intern beraten und auf eine gemeinsame Sprachregelung geeinigt. Daher wiegelte der Trainer ab: „Ich kann schlecht beurteilen, ob die Herren vom DFB jetzt was folgen lassen. Aber wer den Fußball kennt weiß, dass es nicht immer alles zaghaft ist.“

Sollte der DFB im Fall des Muschi-Spruchs keinen Spaß verstehen, könnte Holger Badstuber dem VfB Stuttgart länger fehlen. Die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB sieht für Beleidigungen der Schiedsrichter Sperren zwischen zwei Wochen und drei Monaten vor.

So reagiert Holger Badstuber auf den „Muschi“-Spruch

Badstuber hat mittlerweile auf den Vorfall reagiert und über seinen Instagram-Account folgende Erklärung verbreitet: „Hochemotionales Spiel heute. Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt und falsch reagiert. Das tut mir leid und ich entschuldige mich bei allen Beteiligten. Ich bin meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden. #HB28“

fro