Bayern-Startelf gegen Schalke: Aufstellung da! Tuchel setzt auf Müller und Musiala – auch Sané beginnt

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern empfängt am Samstag den FC Schalke 04. Welche Stars dürfen beginnen, wer muss zu Beginn auf die Bank? Die Startelf des Rekordmeisters.

Update vom 13. Mai, 14.20 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Thomas Müller und Jamal Musiala beginnen, dafür sitzen Leon Goretzka und Ryan Gravenberch auf der Bank. Leroy Sané startet anstelle von Sadio Mané und die Innenverteidigung bilden Benjamin Pavard und Matthijs de Ligt.

Sommer - Mazraoui, de Ligt, Pavard, Cancelo - Kimmich - Coman, Müller, Musiala, Sané - Gnabry

Update vom 13. Mai, 13.18 Uhr: In knapp einer Stunde wird die Aufstellung des FC Bayern reinkommen. Die große Frage wird sein: Steht Thomas Tuchel in der Startelf? Auf dem Presse-Talk vor der Partie wollte sich Trainer Thomas Tuchel wie üblich nicht in die Karten schauen lassen. Aber gut möglich, dass der Routinier gegen Schalke 04 beginnen darf.

„Es hat ihm gutgetan, auch auf ein paar Einheiten zu verzichten“, erklärte Tuchel am Freitag: „Jetzt hat er drei Einheiten am Stück mitgemacht. Sehr frisch, sehr gut. Er ist bereit für morgen.“ Das klingt doch nach Startelf, oder?

Für ihn müssten entweder Sadio Mané oder Jamal Musiala auf die Bank weichen. Möglich, dass auch Leroy Sané seine Chance von Beginn an erhält. Zudem sind Leon Goretzka und Dayot Upamecano fit. Mittelfeld-Star Goretzka dürfte an der Seite von Kimmich starten. Im Abwehrzentrum kündigte Tuchel „eine sehr späte Entscheidung“ an.

Bayern-Startelf gegen Schalke: Erste Infos durchgesickert – Setzt Tuchel auf Müller? © IMAGO/Revierfoto

Bayern-Startelf gegen Schalke: Tuchel muss auf Choupo-Moting verzichten – und steht vor Abwehrrätsel

Erstmeldung vom 12. Mai: München - Vor dem FC Bayern liegt das erste von drei Endspielen um die Meisterschaft, bei drei Siegen wäre ihnen der Titel sicher. Doch auf welche Kräfte setzt Cheftrainer Thomas Tuchel am Samstag, wenn der abstiegsbedrohte FC Schalke 04 in der Allianz Arena gastiert? „Es geht darum, die Elf zu finden, die harmoniert, die auf den Gegner passt“, sagte der 49-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag. Die voraussichtliche Aufstellung.

Nach Upamecano-Rückkehr: Tuchel steht vor kniffliger Abwehr-Entscheidung

Auch wenn Manuel Neuer kürzlich wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren konnte, führt aktuell kein Weg an Yann Sommer vorbei. Der Schweizer ist aktuell die klare Nummer eins vor Ersatzkeeper Sven Ulreich. Viel spannender ist die Frage nach seinen direkten Vorderleuten. Denn Dayot Upamecano ist nach seinem Muskelfaserriss zurück im Kader.

Der Franzose könnte jedoch auf der Bank sitzen, denn sein Vertreter Benjamin Pavard führte seinen Job als Innenverteidiger neben Matthijs de Ligt „sehr stark“ aus, wie Tuchel ihm attestierte. Gut möglich also, dass Pavard und de Ligt auch gegen Schalke wieder das Abwehrbollwerk bilden sollen.

Goretzka oder Gravenberch – wer beginnt im Mittelfeld neben Kimmich?

Außenverteidiger Joao Cancelo wird wohl auf links beginnen, auf der rechten Seite wird voraussichtlich Noussair Mazraoui starten. Für seine Leistung wurde der Marokkaner, der gegen Bremen den zweiten Treffer der Münchner vorbereitet hatte, ebenfalls von Tuchel gelobt. Alphonso Davies und Josip Stanisic fehlen den Bayern weiterhin verletzungsbedingt.

Anders als in der Defensive hat Tuchel im zentralen Mittelfeld die Qual der Wahl, denn Leon Goretzka kehrt gegen seinen Ex-Klub nach seiner Gelbsperre zurück. Doch ein Einsatz des deutschen Nationalspielers ist alles andere als sicher. Grund dafür ist Ryan Gravenberch, der gegen Bremen von Beginn an spielte und es seinem Trainer zufolge „entsprechend gut gemacht“ hat. „Er war an gefährlichen Pässen beteiligt in den Sechzehner. Eine gute Leistung“, lobte Tuchel den 20-jährigen Niederländer. Dieser könnte am Samstag neben Joshua Kimmich auflaufen.

Thomas Tuchel beobachtet seine Spieler beim Training. © imago/Ulrich Wagner

Tuchel deutet Müller-Einsatz gegen Schalke an – doch darf er auch von Anfang an spielen?

In Bremen setzte Tuchel auf Musiala auf der kreativen Position im offensiven Mittelfeld, der Youngster könnte auch gegen Schalke auf der Müller-Position starten. Dagegen spricht jedoch, dass Tuchel einen Einsatz von Thomas Müller andeutete. „Er hat drei Einheiten voll mitgemacht und ist bereit für morgen“, meinte der Krumbacher – dabei ließ er jedoch nicht durchblicken, inwieweit er auf Müller setzt.

Auf den offensiven Außenpositionen wird Tuchel wohl im Gegensatz zum Bremen-Spiel Wechsel vornehmen. So wird Leroy Sané, der zuletzt dreimal in Folge nur eingewechselt worden war, starten. Der Nationalspieler habe es „gut gemacht und hat jetzt ein sehr schönes Tor erzielt“, ließ der Coach verlauten. Bei Mané hingegen warte man noch „auf den Durchbruch“ – nach einer Startelf-Garantie klingt das ganz und gar nicht.

Tuchel verkündet Ausfall von Choupo-Moting – spielt Gnabry wieder in der Sturmspitze?

Erwartet werden Sané und Kingsley Coman auf den Flügeln, der Franzose hatte bereits gegen Hertha BSC und Werder begonnen. In der Sturmspitze muss Tuchel auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Zwar trainierte der Angreifer teilweise schon wieder mit dem Team, am Samstag könne er „noch nicht dabei“ sein.

Da Tuchel auch kein großer Freund davon ist, den jungen Mathys Tel in die Verantwortung zu nehmen, könnte er wohl wieder mit Serge Gnabry im Angriff starten. In den letzten zwei Spielen zahlte der Schwabe seinem Trainer das Vertrauen mit zwei wichtigen Führungstreffern zurück. (ajr)

Voraussichtliche Aufstellung:

Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Gnabry