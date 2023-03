Aues Sijaric über Krebsdiagnose: Dopingkontrolle gab Hinweis

Omar Sijaric spielt für den FC Erzgebirge Aue in der 3. Liga. © Robert Michael/dpa

Omar Sijaric vom Fußball-Drittligisten ist durch zwei Dopingkontrollen auf seine Krebserkrankung Ende 2021 aufmerksam geworden.

Aue - Im Gespräch mit „dfb.de“ sagte der 21-Jährige, dass damals die Kontrollen nach den Spielen gegen Darmstadt 98 und den 1. FC Nürnberg auffällig gewesen waren. „Dabei kam heraus, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Ich wurde gefragt, ob ich ein Medikament genommen habe, von dem ich nicht wusste, dass es verbotene Mittel enthält. Das war bei mir aber nicht so. Recht schnell konnte man dann nachweisen, dass ich eine Krebserkrankung habe“, sagte Sijaric.

Die anschließende Behandlungszeit sei für ihn nicht leicht gewesen. „Letztendlich habe ich die Chemotherapie durch meine körperliche Verfassung als Sportler sehr gut überstanden“, meinte er zwar. Aber „der Körper wird zeitweise sehr schwach. Dieser Tatsache muss man sich bewusst sein.“ Man müsse sich vom Kopf her darauf einstellen, „dass es Tage gibt, an denen es einem schlechter geht.“

Sijaric, der seit Sommer 2021 in Aue unter Vertrag steht, berichtete: „Das Immunsystem wurde durch die Bestrahlung geschwächt. Ich kann mich glücklich schätzen, wie es am Ende gelaufen ist.“ Mit den in der Bundesliga ebenfalls an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller, Marco Richter und Timo Baumgartl habe er nicht über die Krankheit gesprochen.

Seit Jahresbeginn stand der frühere U21-Nationalspieler Montenegros wieder in allen Spielen in der Auer Startelf. Er sei fast wieder bei 100 Prozent. „Die Spiele von Beginn an haben mir sehr geholfen. Verbesserungen sind aber immer möglich“, sagte Sijaric. dpa