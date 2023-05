Heidi Klum sinniert bei Arena-Besuch über Brazzo-Rauswurf: „Ups, hab‘ ich das gesagt?“

Von: Alexander Kaindl

Hat die sportliche Krise Konsequenzen beim FC Bayern München? Jetzt mischt sich sogar Heidi Klum mit einer Salihamidzic-Aussage ein, die gar nicht so abwegig ist.

München – Der FC Bayern München hat beim 1:3 gegen RB Leipzig wichtige Punkte im Rennen um die deutsche Meisterschaft liegen gelassen. Prominente Zeugin der Pleite am 33. Spieltag war Heidi Klum. Die Model-Mama verfolgte die Partie zusammen mit ihrem Gatten Tom Kaulitz live in der Allianz Arena.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sehen Bayern-Niederlage in der Allianz Arena

Ihre beinahe elf Millionen Instagram-Follower konnten am Samstagabend etliche Stories aus dem Bayern-Stadion sehen. Schon die Anfahrt hatte sie dokumentiert – Tom sang dabei die FCB-Hymne „Stern des Südens“ teilweise mit falschem Text und unpassender Melodie.

Auch in der Allianz Arena war die Stimmung beim Promi-Paar zunächst gut. Bis die Leipziger zuschlugen. Klum fragte ihren Gatten anschließend mehrmals, was er denn nun von der Niederlage halte, bekam aber zunächst keine Antwort. Letztlich rang sich der Musiker doch noch zu einem Satz durch: „Ich fasse es einfach nicht.“

Heidi Klum sinniert bei Arena-Besuch über Brazzo-Rauswurf: „Ups, hab‘ ich das gesagt?“

Da ging es ihm ähnlich wie Bayern-Boss Oliver Kahn, den Klum anschließend ebenfalls noch mit ihrer Kamera einfing. Gleichzeitig sagte sie: „Oh, da steht er, der Oli Kahn. Ich finde ja eigentlich, er ist der Richtige für das ganze Ding, ne. Sehen wir den jetzt zum letzten Mal? Ich weiß nicht.“

Die 49-Jährige sinnierte anschließend sogar noch über einen möglichen Rauswurf von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Eigentlich müsste der Hasan gehen. Ups, hab‘ ich das gesagt? Sorry.“ Klum, die Bayern-Expertin? Heidis Brazzo-Aussage sorgte nach der Partie für etliche Schlagzeilen. Tatsächlich hat sie aber das ausgesprochen, was aktuell möglicherweise viele Anhänger denken. Wie geht es weiter für die Bayern-Bosse?

Heidi Klum als Fußball-Expertin? Brazzo-Aussage dürfte auch die Bayern-Fans beschäftigen

Kahn und Salihamidzic müssen in Kürze zum Aufsichtsrat, um die aktuelle Saison zu erklären. Die beiden hatten Ende März beschlossen, sich von Trainer Julian Nagelsmann zu trennen. Nachfolger Thomas Tuchel, der sich nach der Leipzig-Pleite ratlos zeigte, vergeigte daraufhin zwei Titelchancen im DFB-Pokal und in der Champions League – und nun vielleicht auch noch in der Bundesliga. Die aktuelle Bayern-Situation beschäftigt auch die internationale Presse.

Den augenscheinlichen Frust über die Niederlage spülten Klum und Kaulitz hinterher mit Freunden im Münchner Hofbräuhaus runter: „Auf die Meisterschaft“, prostete Tom in die Kamera. Den Instagram-Stories ist zu entnehmen, dass das Promi-Paar zu den letzten Gästen gehörte. Weil man aber noch nicht nach Hause wollte, ging es noch in die Nobeldisco P1 – die Bayern-Pleite scheint der guten Laune am Ende kaum im Wege gestanden zu haben.

Bayern-Fans verlassen Allianz Arena vor dem Schlusspfiff

Anders als Klum und Kaulitz hatten einige Bayern-Fans die Allianz Arena schon vor Abpfiff verlassen. Mittelfeldspieler Joshua Kimmich hatte ebenfalls eine „riesige Wut“ in sich. Warum die Münchner an den Leipzigern gescheitert waren? TV-Experte Lothar Matthäus startete einen Erklärungsversuch. (akl)