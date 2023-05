WM-Held ist tot: Sein Rekord hielt 32 Jahre lang – auf einer Stufe mit Matthäus, Messi und Ronaldo

Drei Spieler, 15 WM-Teilnahmen: Kein anderer Akteur hat häufiger bei einer Fußball-Weltmeisterschaft mitgespielt als Antonio Carbajal (von links), Lothar Matthäus oder Lionel Messi. © Agencia-MexSport / Werek / Sebastian Frej / Imago

Er war der erste Spieler, der an fünf Fußball-Weltmeisterschaften teilgenommen hatte. Jetzt ist der Mexikaner Antonio Carbajal verstorben.

Mexiko-Stadt – Mexikos Fußball trauert um eine Legende: Der ehemalige Torwart Antonio Carbajal ist im Alter von 93 Jahren gestorben, wie der mexikanische Fußballverband am Dienstag, 9. Mai (Ortszeit), mitteilte. Der langjährige Nationalspieler, Spitzname „Tota“, war der erste Spieler, der an fünf Fußball-Weltmeisterschaften teilnahm.

Antonio Carbajal ist tot: „Ikone des mexikanischen und des Weltfußballs“

„Er wurde letzte Woche krank, er war im Krankenhaus und hat das Wochenende zu Hause verbracht“, sagte Antonio Moreno, der Direktor der internationalen Fußball-Hall-of-Fame in Mexiko, der Nachrichtenagentur AFP.

Moreno bezeichnete Carbajal als „Ikone des mexikanischen und des Weltfußballs“. In seinem Heimatland gewann der Torhüter zwei Meisterschaften mit seinem langjährigen Verein León. Später wurde er auch Trainer des Klubs.

Carbajal mit fünf WM-Teilnahmen: Von 1950 in Brasilien bis 1966 in England

Bis zu seinem Tod war Carbajal der letzte lebende Teilnehmer der WM 1950 in Brasilien. Zudem stand er 1954 in der Schweiz, 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1966 in England für sein Heimatland auf dem Feld. Insgesamt absolvierte Carbajal 48 Länderspiele für „El Tri“.

Sein WM-Rekord für fünf Teilnahmen hielt 32 Jahre lang – bis der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit ihm gleichzog. Die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich war für den Weltklasse-Mittelfeldspieler nach den Turnieren in Spanien (1982), Mexiko (1986), Italien (1990) und den Vereinigten Staaten (1994) ebenfalls die fünfte Teilnahme.

WM-Held Carbajal ist tot: Sein Rekord hielt 32 Jahre lang – auf einer Stufe mit Matthäus, Messi und Ronaldo

Das Kunststück von einst sollte sich 2018 und 2022 dann wiederholen. Carbajals Landsmann Rafael Márquez feierte nach den Endrunden 2002, 2006, 2010 und 2014 schließlich in Russland seine fünfte WM-Teilnahme. Vier Jahre später zog mit Andrés Guardado kurioserweise noch ein Mexikaner in diesen elitären Kreis ein.

Und natürlich dürfen die beiden größten Fußballer seit der Jahrtausendwende in dieser Auflistung nicht fehlen. Wie Guardado spielten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nach den Turnieren 2006, 2010, 2014 und 2018 ihre fünfte WM im vergangenen Winter in Katar. Messi krönte seine Ausnahme-Karriere sogar mit dem WM-Pokal.

Carbajals WM-Rekord und seine Erben

Was Carbajal einst begonnen hatte, haben inzwischen also fünf weitere Spieler erreicht. Italiens Keeper Gianluigi Buffon war zwar ebenfalls bei fünf Fußball-Weltmeisterschaften dabei, kam bei seiner Premiere 1998 aber nicht zum Einsatz.

Zuletzt trauerte die Fußball-Familie um einen weiteren WM-Helden von früher: Rekordschütze Just Fontaine ist verstorben. (akl/dpa/sid)