Wende im Kane-Poker? Spurs schlagen mit Mega-Angebot zurück

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern arbeitet intensiv an einem Transfer von Wunschstürmer Harry Kane. Dessen Klub Tottenham Hotspur geht mit einem Mega-Angebot in die Offensive.

München – Der FC Bayern will Harry Kane und der Top-Stürmer will nach München wechseln. Beide Parteien sollen sich angeblich bereits über einen Wechsel einig geworden sein. Doch was will eigentlich Tottenham? Die Spurs wollen ihren Kapitän offenbar nicht abgeben und sorgen mit einem neuen Angebot an ihren Kapitän womöglich für eine Wende im Kane-Poker.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen Euro

FC Bayern im Kane-Poker: Doch kein Durchbruch?

Dem FC Bayern gelingt ein Durchbruch im Kane-Poker, hieß am Mittwoch (5. Juli) nach Informationen von tz und Münchner Merkur mit Blick auf den Deal mit dem 29-Jährigen intern. Man ist demnach bereit, über 100 Millionen Euro für Wunschstürmer Harry Kane auf den Tisch zu legen. Nachdem sich schon letzte Woche Optimismus ausgebreitet hatte, sehe es nun sehr gut aus, heißt es aus Führungskreisen.

Diese Zuversicht könnte aber bereits nur einen Tag später einen herben Dämpfer erhalten. Denn die Tottenham Hotspur haben Kane ein stark verbessertes Angebot unterbreitet, wie die renommierte englische Zeitung The Guardian berichtet. Der Klub aus London will seinen Superstar so doch noch zum Bleiben und Umdenken bewegen.

Harry Kanes Klub Tottenham Hotspur will einen Wechsel zum FC Bayern verhindern. © Peter Byrne/dpa

Wende im Kane-Poker? Spurs schlagen mit Mega-Angebot zurück

Demnach sollen sich Kanes „Bezüge von aktuell 200.000 Pfund (234.000 Euro) pro Woche deutlich verbessern“, schreibt die englische Zeitung. Allerdings sind sich die Bayern mit Kane wohl bereits einig, Bayern-Trainer Thomas Tuchel besuchte den Bayern-Wunschstürmer eigens in London.

„Die Spurs-Position ist die, dass Kane nicht zum Verkauf steht. Der Vorstandsvorsitzende Daniel Levy, der nach einer katastrophalen Saison in der Kritik steht, ist sich bewusst, dass seine Popularität weiter sinken würde, wenn Kane den Verein verließe“, schreibt das Blatt weiter. Kanes Vertrag bei den Spurs läuft noch bis Sommer 2024.

Die Rekord-Torjäger der Bundesliga Fotostrecke ansehen

Spurs-Boss Levy versucht alles im Poker um Bayerns Wunschstürmer Kane

Tottenham-Boss Daniel Levy gilt als harter Verhandlungspartner und will seinen Superstar wohl nicht verkaufen. Vor zwei Jahren konnte er Kane schon einmal von einem Verbleib überzeugen, als Manchester City einen Transfer forcierte. Mit einer Gehaltserhöhung konnte Levy den wechselwilligen Kane besänftigen. Ob das auch diesmal klappt? Eher unwahrscheinlich, wie auch der Guardian erklärt.

„Er hat nicht die Absicht, dieses Angebot sofort zu unterschreiben, und wird es sicher auch nicht tun, solange das Transferfenster offen ist“, heißt es in dem Bericht. „Er könnte im Sommer gehen, die Saison über bleiben und dann ablösefrei wechseln oder sogar seinen Vertrag verlängern, was allerdings als am unwahrscheinlichsten angesehen wird.“ Kane weiß, was er will – und hat es unmissverständlich klargemacht. Bleibt er standhaft, so sagt man, wird er in naher Zukunft ein Münchner sein.

Bleibt Kane im Transfer-Poker zwischen Bayern und Tottenham standhaft?

Die Bayern, die im Poker das nächste Transfer-Ass aus dem Ärmel ziehen, wollen Kane aber sofort, und drücken aufs Gas. Kane selbst will mit dem FC Bayern endlich Titel gewinnen, am liebsten die Champions League. Einer seiner Ex-Trainer enthüllte jedoch ein privates Detail, das gegen einen Wechsel spricht. (ck)