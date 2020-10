Kramaric-Ausfall spielt BVB in die Karten: Kann BVB-Star Erling Haaland die Chance nutzen?

Worst Case für die TSG Hoffenheim: Top-Scorer Andrej Kramaric fällt im Spiel gegen BVB aus. Eine Chance für den schwarzgelben Wunderknaben Erling Haaland.

Was für ein Schock für den Gastgeber TSG 1899 Hoffenheim, wie RUHR24.de* berichtet. Andrej Kramaric fällt im Bundesligaspiel zwischen Hoffeneheim und dem BVB aus.* Der Stürmer befindet sich nach einer Corona-Infektion in Quarantäne. Ist das eine Chance für Erling Haaland, an seinem Konkurrenten um die Torjägerkrone vorbeizuziehen?

In drei Spielen hat der Kroate für die Sinsheimer immerhin schon sechs Tore gemacht. Alle sprechen eigentlich nur von Erling Haaland oder Robert Lewandowski. Dabei ist der Andrej Kramaric aktuell der beste Torjäger der Bundesliga. Damit muss die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag um 15.30 Uhr gegen den BVB* ohne die Tore des Stürmers auskommen. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.