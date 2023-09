Gündogan hält Ex-VfB-Profi für verrückt

Von: Nadja Pohr

Teilen

Ex-VfB-Profi Julian Schieber versucht sich nach seinem Karriereende nun als Party-Sänger. (Archivfoto) © IMAGO/Avanti

Beim VfB Stuttgart machte Julian Schieber seine Anfänge, spielte mit dem BVB Champions League und beendete seine Karriere beim FC Augsburg. Jetzt will er in einer anderen Branche durchstarten.

Mehr zum Thema VfB: Warum Gündogan Schieber für verrückt hält

Stuttgart - Ob als Spieler in der Regionalliga, Trainer, TV-Experte oder Gastronom: Fußballer haben nach ihrem Karriereende schon die verschiedensten Wege eingeschlagen. Julian Schieber will dagegen eine Laufbahn in einer ganz anderen Branchen forcieren. BW24 verrät, wie der Ex-VfB-Profi jetzt durchstarten will und quasi nochmal von vorne anfängt. Unterstützung bekommt er dabei auch von dem ein oder anderen Fußballkollegen.

Vor zwei Jahren beendete Schieber, der gebürtig aus Backnang in der Region Stuttgart kommt, beim FC Augsburg seine Karriere.