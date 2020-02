Alphonso Davies begeistert mit grandioser Parodie der Backstreet Boys - Video geht viral

Alphonso Davies besticht nicht nur auf dem Platz durch Leistung. Abseits des Fußballs beweist er immer wieder seinen Humor - wie auch jetzt mit einem Video.

Alphonso Davies ist beim FC Bayern der Senkrechtstarter der Saison.

ist beim der Senkrechtstarter der Saison. Der Kanadier glänzt aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Entertainer .

. Jetzt begeisterte der 19-Jährige mit einem Video, das zum Internet-Hit wurde.

München - Beim FC Bayern München ist Alphonso Davies auf dem besten Weg, zu einem richtigen Star zu werden. Seine bisherige Entwicklung ist erstaunlich. Legenden-Status hat er hingegen bereits jetzt als FCB-Comedian.

In den sozialen Medien sorgte der 19-Jährige mit einigen Clips schon für reichlich Unterhaltung, doch jetzt toppte er alles Dagewesene noch einmal. Mit einer Parodie des Songs „I want it that way“ der Backstreet Boys landete er einen viralen Internet-Hit.

Alphonso Davies: Viraler Hit mit Backstreet-Boys-Parodie

Davies, der bereits mit dem Nachmachen von Fußballer-Jubelgesten für reichlich Lacher sorgte, produzierte den Clip mithilfe der Video-App „Tiktok“, die vor allem bei jungen Leuten beliebt ist.

Mit der App kann man Videos bearbeiten, synchronisieren und hochladen. In besagtem Clip stellt der Kanadier eine Szene der Comedy-Serie „Brooklyn 99“ nach. Darin soll ein Mörder mithilfe des Songs „I want it that way“ identifiziert werden. Die Schwester des Opfers sah den Verdächtigen nicht, sondern hörte ihn nur singen - eben jenen Backstreet-Boys-Klassiker. „Phonzie“ schlüpft in dem Clip in mehrere Rollen.

Bayern’s Got Talent! Fonsi Davies featuring the SäbenerStreet Boys @AlphonsoDavies pic.twitter.com/6MZDYSrwzI — Christian Falk (@cfbayern) February 3, 2020

Alphonso Davies: Senkrechtstarter und Entertainer

Er spielt den Polizisten, die fünf Verdächtigen und die Schwester. In seinem kurzen Video sieht man nicht nur sein Schauspiel- und Gesangstalent, es wird auch deutlich, mit welcher Begeisterung er für Unterhaltung sorgt.

Fans des FC Bayern* und seinen Mitspielern ist auch sein Lied zum Einstand unvergessen. Damals performte Davies „I will always love you“ von Whitney Houston. Noch bevor er anfing zu singen, brachen seine Kollegen in Gelächter aus. Jerome Boateng hatte seine Darbietung auf seinem Instagram-Account veröffentlicht.

Für Erstaunen sorgte einst auch ein Vorschlag von Pep Guardiola. Manuel Neuer sollte im Mittelfeld spielen. Eher weniger Grund zur Freude bereitet den Bayern die Verletzung von Ivan Perisic - er zog sich im Training einen Knöchelbruch zu.

mt

