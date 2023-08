„Direkt zum Golfen eingeladen“ – Harry Kane und seine erste Begegnung mit Thomas Müller

Von: Florian Schimak

Harry Kane hat am Samstagabend bereits sein Debüt für den FC Bayern gegeben. Am Sonntag wurde der neue Superstar in der Allianz Arena nun vorgestellt.

Update vom 13. August, 13.43 Uhr: Das war‘s von der Vorstellung von Harry Kane. Der neue Bayern-Star gab sich dabei sehr auskunftsfreudig und sprach offen über die letzten Tage und Wochen. Auch das erste Treffen mit Thomas Müller war für den Stürmer eine tolle Erfahrung. Zudem gab CEO Jan-Christian Dreesen interessante Einblicke in die Verhandlungen mit den Tottenham Hotspur und ließ zudem durchblicken, dass die Bayern kurz davor waren, Kepa vom FC Chelsea zu verpflichten.

+++ 13.40 Uhr: Zum Abschluss noch die Frage, ob er mitbekommen habe, wie sehr die Fans diesen Transfer verfolgt haben. „Ich habe mitbekommen, dass einige Leute meinen Flug verfolgt haben. Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Ich habe vielleicht noch gar nicht realisiert, was das alles für Dimensionen angenommen hat.“

+++ 13.34 Uhr: Nun wird Dreesen auf die Torhüter-Problematik angesprochen. „Ich bin überzeugt, dass wir bis zum 1. September eine Lösung finden. Aber ich muss klarstellen, dass wir mit Sven Ulreich einen Torhüter haben. Ich bin froh, dass er da ist“, so der CEO: „Wir waren sehr nah dran die letzten Tage und wir hätten ihn gerne heute mit Kepa einen neuen Keeper präsentiert. Aber er ist Spanier und da haben sich die Dinge dann doch nochmal geändert.“

+++ 13.27 Uhr: Der FC Bayern war auch an Kyle Walker interessiert. Hat sich der neuen Baern-Stürmer mit dem ManCity-Star ausgetauscht? „Ich hatte noch keine Möglichkeit, mit Kyle zu sprechen. Ich werde ihn nächsten Monat mal fragen, aber er ist ein toller Mensch und wird seine Gründe gehabt haben, warum er bei Manchester City bleibt.“

+++ 13.24 Uhr: Ob die Höhe der Ablöse eine große Bürde ist und wie diese Summe in England wahrgenommen wird. „100 Millionen sind 100 Millionen. Ich konnte noch gar nicht in mein Handy schauen und die Reaktionen verfolgen. Das ist natürlich eine große Verantwortung“, sagt Kane.

Harry Kane wurde beim FC Bayern am Sonntag vorgstellt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Kane über Bayern-Transfer: „Letzten 48 Stunden waren ein Auf und Ab“

+++ 13.21 Uhr: War Kane zwischenzeitlich nervös, dass der Wechsel nicht stattfinden werde. „Die Gespräche haben über einen längeren Zeitraum stattgefunden, es waren drei Beteiligte. Die letzten 48 Stunden waren ein Auf und Ab. Daniel Levy hat mich angerufen und mir gratuliert.“

+++ 13.18 Uhr: Harry Kane hat bereits Bekanntschaft mit Thomas Müller gemacht. Wie war das? Ich habe Thomas gestern hier kennengelernt, er hat mich direkt zum Golfen eingeladen. Er ist einer der größten Leader im Team, ich freue mich, mit ihm zusammenzuspielen.“

„Direkt zum Golfen eingeladen“ – Harry Kane und seine erste Begegnung mit Thomas Müller

+++ 13.16 Uhr: Nun wird Dreesen weiter nach den Verhandlungen mit dem Spurs-Chairman gefragt: „Daniel und ich haben uns besser kennengelernt, das kann ich sagen. Es waren harte Verhandlungen, weil zwei Männer aufeinander geprallt sind, die wussten, was sie wollten. Ich habe ihm zum Abschluss versprochen, dass ich ihm ein Dinner in London schulde“, sagt Dreesen lächelnd.

+++ 13.13 Uhr: Die Erwartungshaltung an Kane ist natürlich hoch, weil viele Tore von ihm erwartet werden. „Ich versuche hier anzukommen. Natürlich bin ich Stürmer und will Tore schießen“, so der 30-Jährige: „Ich werde nicht panisch, wenn es mal nicht klappt. Es gibt hier so viele gute Spieler. Mein Spiel ist mehr als nur Tore schießen. Ich hoffe, dass ich das am Freitag direkt zeigen kann.

+++ 13.10 Uhr: Das Finale der Königsklasse findet im kommenden Jahr im Londoner Wembley Stadion statt. „Es ist natürlich noch ein Stück weit weg, aber es wäre natürlich toll. Aber die Aussichten, die Champions League in London zu gewinnen, sind natürlich toll.“

Harry Kane beim FC Bayern vorgestellt: „Wollte eine neue Herausforderung“

+++ 13.08 Uhr: Hatte der CEO je Zweifel, dass der Kane-Deal klappen würde. „Es gab zwischendurch immer Mal Momente, bei denen man dachte, dass es nicht mehr weiter geht. Am Ende war es aber auch für Sie spannend und hat die Auflage gesteigert“, erklärt Dreesen mit einem Augenzwinkern.

+++ 13.05 Uhr: Was waren die Beweggründe für den FC Bayern? „Ich wollte eine neue Herausforderung, ich will alle Titel und Trophäen holen. Daher habe ich mich für den FC Bayern entschieden. Es war mein erster großer Transfer, in dem ich involviert war. Ich bin froh, dass ich nun hier bin und hoffe, dass ich dem Team helfen kann.

+++ 13.04 Uhr: Nun übernimmt Jan-Christian Dreesen das Wort und schildert den Transfer. „Wir haben alle gewusst, dass wir Geduld brauchen. Aber wenn man es positiv sieht, dann ist es das, dass wir nicht bis zum 1. September gebraucht haben.“

+++ 13.02 Uhr: Harry Kane ist da! „Es war eine fantastische Erfahrung, die letzte Nacht war einfach magisch“, sagte der Neuzugang.

+++ 13 Uhr: Der Bruder von Hary Kane ist immerhin schon mal da. Kann also nicht mehr lange dauern.

+++ 12.49 Uhr: In knapp zehn Minuten geht‘s los. Dann wird Harry Kane offiziell vorgestellt. Wir sind gespannt, was der Neuzugang so alles zu erzählen hat.

Harry Kane wird beim FC Bayern vorgestellt – Fish&Chips für Journalisten

Update vom 13. August, 12.35 Uhr: Das kann man als stilecht bezeichnen. Bei der Vorstellung von Harry Kane gibt es in der Allianz Arena neben der klassischen Buttererbrezn auch Fish&Chips!

Update vom 13. August, 11.01 Uhr: Trainer Thomas Tuchel wird vermutlich nicht bei der Vorstellung von Harry Kane in der Allianz Arena sein. Allerdings CEO Jan-Christian Dreesen, der den Transfer des englischen Kapitäns eingefädelt hat – und sehr wahrscheinlich auch Präsident Herbert Hainer.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

„Hello Harry!“ – FC Bayern stellt Kane in der Allianz Arena vor

Erstmeldung vom 13. August, 10.45 Uhr: München – Ein Start nach Maß sieht vermutlich anders aus. Der FC Bayern unterlag am Samstagabend in der Allianz Arena im Supercup gegen RB Leipzig mit 0:3 – und das ausgerechnet beim Debüt vom neuen Superstar Harry Kane.

In der 63. Minute wurde der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte eingewechselt, wirklich etwas bewegen konnte aber auch Kane nicht. Das machte vor allem Thomas Tuchel sauer, der sich nach dem Spiel bei seinem Neuzugang entschuldigte. „Für Harry tut‘s mir einfach nur leid“, sagte der Trainer: „Der denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert.“

Harry Kane wird am Sonntag in der Allianz Arena vorgestellt. © IMAGO / Ulrich Wagner / Eibner

Debüt misslingt: Tuchel entschuldigt sich nach Supercup-Pleite bei Kane

Ob er das wirklich gedacht hat, erfahren wir am Sonntag ab 13 Uhr. Dann wird Kane nämlich in der Allianz Arena vorgestellt. Eine lange Eingewöhnungszeit wird der 30-Jährige nicht bekommen. Tuchel kündigte am Samstagnacht bereits an, dass er seinen neuen Top-Stürmer nicht groß aufbauen müsse: „Wir sprechen hier nicht von 28 Minuten. Oder 23 Minuten. Harry wird spielen. Immer!“

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak