Alexander Wehrle seit einem Jahr beim VfB Stuttgart – So lief seine Amtszeit bisher

Von: Nadja Pohr

Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG vor dem Spiel. © Marijan Murat/dpa/Archivbild

Alexander Wehrle ist seit einem Jahr der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart. Mit seiner Vereinsführung sind jedoch viele Fans unzufrieden.

Stuttgart - Alexander Wehrle trat am 21. März 2022 das Amt des Vorstandsvorsitzenden beim VfB Stuttgart an. Mit großen Zielen kehrte er in seine alte Heimat zurück und hat den Verein innerhalb eines Jahres kräftig umgekrempelt. BW24 blickt deshalb auf Wehrles bisherige Amtszeit zurück – denn zuletzt zeigten sich die Fans immer häufiger unzufrieden mit seinen Entscheidungen.

Immer wieder musste sich der Vorstandsvorsitzende in den vergangenen Monaten erklären und verantworten. Auch sportlich läuft es beim VfB Stuttgart gerade mehr schlecht als recht.