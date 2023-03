Änderung bei der TSG Hoffenheim: Dietmar Hopp trifft wichtige Entscheidung

Von: Nils Wollenschläger

Änderung bei Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim. Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp gibt seinen Sonderstatus ab. Lesen Sie hier alle Details:

Die TSG Hoffenheim bestätigt am Mittwochmittag (1. März), dass der bisherige Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp künftig auf seinen Sonderstatus verzichten will. Die Stimmrechtsanteile sollen ohne Entschädigung an den Verein zurückgegeben werden. Dietmar Hopp gibt Sonderstatus bei der TSG Hoffenheim ab – alle Details zu der Entscheidung finden Sie bei HEIDELBERG24.

Im Jahr 2014 hat Hopp den Sonderstatus aufgrund einer Ausnahmeregelung der DFL erhalten, was die TSG-Mitglieder schließlich 2015 abgesegnet haben. (nwo)