DFB-Pokal-Auslosung: Heikle Achtelfinal-Aufgabe für FC Bayern - brisantes BVB-Duell

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Sonntagabend wurde das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Der FC Bayern muss eine unangenehme Auswärtsfahrt auf sich nehmen. Die Begegnungen im Überblick.

Update 19.37 Uhr: So, das war‘s von der Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal. Es gibt einige brisante Duelle. Im Pott wird‘s heiß, wenn der VfL Bochum den BVB empfängt. Auch das Hessenderby zwischen Eintracht Frankfurt und dem Zweitligisten SV Darmstadt 98 birgt einiges an Brisanz.

Der FC Bayern hat eine ungemütliche Auswärtsfahrt vor sich, es geht zum 1. FSV Mainz 05. Die Partien werden in den kommenden Tagen zeitgenau angesetzt. Die Achtelfinalpartien werden zwischen dem 31. Januar und 8. Februar ausgespielt.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal im Überblick

SV Sandhausen SC Freiburg SC Paderborn VfB Stuttgart Union Berlin VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt SV Darmstadt 98 VfL Bochum Borussia Dortmund FSV Mainz 05 FC Bayern RB Leipzig TSG Hoffenheim 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf

Update 19.29 Uhr: Das letzte Achtelfinale ist 1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf.

Update 19.28 Uhr: Nun wird der Titelverteidiger gezogen. RB Leipzig – TSG Hoffenheim.

Brisante Duelle im Achtelfinale des DFB-Pokals: Heikle Aufgabe für FC Bayern

Update 19.27 Uhr: Und nun? FSV Mainz 05 - FC Bayern

Update 19.26 Uhr: Es wird nicht der BVB für die Bayern! VfL Bochum – Borussia Dortmund.

DFB-Pokal-Auslosung: Hessenderby im Achtelfinale – Frankfurt empfängt Darmstadt

Update 19.25 Uhr: Hessenderby! Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

Update 19.24 Uhr: Nun lautet das Spiel Union Berlin – VfL Wolfsburg.

Update 19.23 Uhr: SC Paderborn – VfB Stuttgart ist die zweite Begegnung.

Update 19.22 Uhr: Die erste Partie ist SV Sandhausen – SC Freiburg

Update 19.20 Uhr: Maria Asnaimer wird ein wenig vorgestellt. Ziemlich keck, was die „Torjägerinnen für alle“ da von sich gibt. Oliver Bierhoff muss das eine oder andere Mal ordentlich lachen. 101 Tore hat sie in dieser Saison schon erzielt, Hut ab. Nun geht‘s aber los!

Update 19.02 Uhr: In weniger als 15 Minuten geht die Auslosung für das Achtelfinale im DFB-Pokal los! Die Spannung steigt so langsam, aber sicher.

Update 18.47 Uhr: Trifft der FC Bayern möglicherweise auf den BVB im Achtelfinale im DFB-Pokal? Möglich wäre es. Das letzte Mal gab es diese Partie in der Saison 2017/18, als sich die Münchner ebenfalls im Achtelfinale gegen die Dortmunder mit 2:1 durchsetzten. Die Treffer erzielten damals Jérôme Boateng (12.) und Thomas Müller (40.) für die Bayern und Andrij Yarmolenko (77.) für den BVB.

Update 17.55 Uhr: Durchaus bemerkenswert: Kein einziger Dritt- oder Viertligist ist noch im Wettbewerb, geschweige denn ein anderer Amateurklub. Das heißt auch, dass alle Auslosung so stehen bleiben, was das Heimrecht betrifft. In gut einer Stunde geht‘s schon los.

Update 17.17 Uhr: In zwei Stunden geht‘s in Dortmund los, dann wissen wir, welche Teams im Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinander treffen. Ausgetragen wird das Ganze übrigens erst nach der WM im kommende Jahr. Zwischen dem 31. Januar und 8. Februar werden die Partien angesetzt.

DFB-Pokal-Auslosung: Ab 19.15 Uhr wird der Gegner des FC Bayern im Achtelfinale ausgelost

Erstmeldung vom 23. Oktober, 16.30 Uhr: Dortmund/München – Der FC Bayern steht erstmals seit zwei Jahren wieder im Achtelfinale des DFB-Pokals. Im vergangenen Jahr musste die Truppe von Julian Nagelsmann nach einem 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach die Segel in der 2. Runde streichen und im Jahr davor war gegen Holstein Kiel im Elfmeterschießen ebenfalls in Runde zwei Endstation.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: FC Bayern erwartet dicken Brocken

Nun aber hat der Rekordpokalsieger die Hürde genommen und sich nach einem 5:2-Erfolg beim FC Augsburg für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Auf wen treffen die Bayern? Borussia Dortmund ist ebenso noch von der Partie wie Titelverteidiger RB Leipzig. Außerdem sind neben den elf Erstligisten auch fünf Zweitligisten noch im Wettbewerb.

Mit wem bekommt es der FC Bayern im Achtelfinale der DFB-Pokals zu tun? Die Auslosung im Live-Ticker © IMAGO / Poolfoto

Ab 19.15 Uhr werden die Partien im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Als Losfee ist Maria Asnaimer im Einsatz. Die Angreiferin spielt beim Siebligisten TuS Germania Lohauserholz-Daberg, dort erzielte sie 93 Tore (!) in 33 Spielen und ist daher die Gewinnerin der „Torjägerkanone für alle“. Im Live-Ticker von tz.de verpassen Sie nichts.