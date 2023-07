Weiterer Verein geht bei Gravenberch offenbar in die Offensive

Von: Melanie Gottschalk

Ryan Gravenberch ist mit seiner Einsatzzeit beim FC Bayern unzufrieden – ein Wechsel im Sommer ist nicht vollkommen ausgeschlossen.

München – Ryan Gravenberch hat ein enttäuschendes Jahr beim FC Bayern erlebt. Der 21-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam an die Isar, konnte aber nicht vollends überzeugen und fristete deshalb seine Saison auf der Bank. „So ein Jahr will ich nicht noch einmal erleben“, sagte er kürzlich der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf. „Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München. Und ansonsten bei einem Verein, wo ich 100 Prozent spiele“, deutete er einen potenziellen Wechsel an.

Ryan Jiro Gravenberch Geboren am: 16. Mai 2002 (Alter 21 Jahre), Amsterdam, Niederlande Bisherige Profi-Stationen: Ajax Amsterdam, FC Bayern München Aktueller Marktwert: 30 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

Neuer Interessent für Gravenberch: Lässt ihn der FC Bayern doch ziehen?

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind schon vor einiger Zeit auf Gravenberch aufmerksam geworden und haben sich wohl schon intensiver mit einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers beschäftigt. Laut Transferinsider Alfredo Pedullà soll nun mit dem AC Mailand ein weiterer Interessent hinzugekommen sein. Die Italiener sollen sich demnach konkrete Informationen zu dem 21-Jährigen eingeholt haben.

Bekannt ist, dass der FC Bayern Gravenberch eigentlich nicht nach einem Jahr schon wieder ziehen lassen möchte, er gilt als großes Talent. Doch nach der Verpflichtung von Konrad Laimer und der weiter gestiegenen Konkurrenz im Mittelfeld könnten die Münchner umdenken und ihn vielleicht doch bei einem entsprechenden Angebot ziehen lassen. Sein Arbeitspapier läuft bis 2027.

Ryan Gravenberch will beim FC Bayern mehr spielen. Auch ein Wechsel ist offenbar nicht komplett ausgeschlossen. © Mladen Lackovic/imago

Gravenberch schlägt versöhnliche Töne an

Gravenberch selbst schlug vor wenigen Tagen bei der U21-EM, bei der er für die Niederlande auf dem Platz stand, versöhnlicher Töne an, als noch vor ein paar Wochen. „Ich gehe davon aus, dass ich auch nächste Saison noch bei Bayern spiele. Ich bin bei einem der drei besten Klubs der Welt. Das finde ich schön und besonders. Das werde ich nicht einfach so aufgeben. Mein Ziel ist es nach wie vor, bei Bayern erfolgreich zu sein“, sagte er.

Ob Trainer Thomas Tuchel bereits konkrete Pläne mit dem Mittelfeldspieler hat? „Es könnte sein, dass es Pläne mit mir gibt. Ich habe noch nicht wirklich mit dem Trainer darüber gesprochen, das kommt nach der EM“, sagte Gravenberch in dem Interview mit der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf. Bis dahin ist noch einen Moment Zeit, nach dem Ausscheiden der Niederländer bei der U21-EM befindet sich der 21-Jährige nun erst einmal im Urlaub. (msb)