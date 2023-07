Joao Cancelo schließt Kapitel FC Bayern endgültig: Seine Abschiedsworte sprechen Bände

Von: Christoph Klaucke

Joao Cancelo musste den FC Bayern nach nur einem halben Jahr verlassen. Die Abschiedsworte des Portugiesen sprechen Bände.

München – Joao Cancelo wurde im Winter als Transfer-Coup beim FC Bayern gefeiert. Mit dem offensivfreudigen Außenverteidiger waren sich die Verantwortlichen sicher, das letzte Puzzleteil auf dem Weg zum Triple gefunden zu haben. In den folgenden Wochen sollten sich diese Hoffnungen jedoch schnell in Luft auflösen.

Der Portugiese verlässt die Münchner nach nur einem halben Jahr wieder, die Leihe gilt als Missverständnis. Jetzt nimmt Cancelo in einem emotionalen Video Abschied vom FC Bayern – seine letzten Worte über seine Zeit beim deutschen Rekordmeister sprechen Bände.

Joao Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 (Alter: 29 Jahre), Barreiro, Portugal Position: Rechtsverteidiger Bilanz: 21 Spiele für den FC Bayern (ein Tor; 6 Vorlagen) Marktwert: 50 Millionen Euro

Licht und Schatten: Cancelo-Leihe beim FC Bayern

Joao Cancelo kam mit ordentlich Vorschusslorbeeren zum FC Bayern. Der 29-Jährige wurde völlig überraschend bis Saisonende von Manchester City ausgeliehen. Nach einem Traumstart beim Debüt fand sich Cancelo jedoch schnell auf der Ersatzbank wieder.

Nach viel Licht und Schatten in seinen Leistungen legte der Außenverteidiger unter Trainer Thomas Tuchel zwar einen starken Schlussspurt inklusive Deutscher Meisterschaft hin. Trotzdem nahmen die Bayern Abstand von einer dauerhaften Verpflichtung und ließen die Kaufoption in Höhe von kolportierten 70 Millionen Euro verstreichen. Auch für eine geringere Ablöse zeigten die FCB-Bosse nicht wirklich Interesse.

Joao Cancelo nimmt Abschied vom FC Bayern. © Anke Waelischmiller/Sven Simon/Imago

Joao Cancelo schließt Kapitel FC Bayern endgültig: Abschiedsworte sprechen Bände

So überraschte es nicht mehr allzu sehr, als der FC Bayern Ende Juni ein Duo offiziell verabschiedete: „Danke für euren Einsatz, Joao und Daley. Servus und alles Gute für eure Zukunft.“ Eine Rückkehr von Joao Cancelo zu den Bayern hatte sich zerschlagen, auch der ausgelaufene Vertrag von Defensivspieler Daley Blind wurde nicht verlängert. Cancelo selbst zog nun wenige Tage später in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7. Juli) endgültig einen Schlussstrich unter das Kapitel FC Bayern.

„Take the risk or lose the chance“, schreibt der Portugiese auf Englisch auf Instagram. Zu Deutsch: „Nimm das Risiko oder verpasse die Chance“. Dazu postet Cancelo ein Video mit seinen besten Szenen im Bayern-Trikot sowie Jubelbilder zum Deutschen Meistertitel.

FC Bayern hat Cancelo-Nachfolger bereits gefunden

Die Aussage spricht Bände, was Cancelo meint: Der 29-Jährige ist mit seinem Wechsel nach München durchaus ins Risiko gegangen, verpasste den Triumphzug von Manchester City zum Triple und konnte sich immerhin mit der Meisterschaft trösten. Angesichts seines Talents wäre beim FC Bayern aber durchaus mehr drin gewesen. Cancelos Nachfolger beim FC Bayern wird Landsmann Raphael Guerreiro, der auch dessen Rückennummer übernimmt. (ck)