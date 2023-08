VfB-Torwart Nübel erlebt in Leipzig „brutalen Abend“

Von: Niklas Noack

VfB-Torhüter Alexander Nübel erlebt schwierigen Abend gegen RB Leipzig. © Roger Petzsche/IMAGO

Bei der 1:5-Klatsche des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig stand auch Torwart Alexander Nübel im Fokus, der nur teilweise eine Weltklasseleistung zeigte.

Leipzig/Stuttgart - Die Schwaben haben eine Klatsche bei RB Leipzig kassiert. Bei BW24 lesen Sie, welche Rolle dabei VfB-Keeper Alexander Nübel spielte, der einerseits wackelte, andererseits Weltklasse zeigte.

1:5 gingen die Schwaben letztlich aber bei den Sachsen baden, obwohl sie noch zur Halbzeit mit 1:0 führten. Serhou Guirassy erzielte den Ehrentreffer für Stuttgart.

Zuvor hatte der VfB am ersten Spieltag 5:0 gegen den VfL Bochum gewonnen und die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erobert. Diese müssen die Schwaben nach der Niederlage in Leipzig wieder abgeben. Am nächsten Spieltag gastiert der SC Freiburg in der Stuttgarter MHPArena.