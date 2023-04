Marco Reus verlängert Vertrag – BVB-Botschaft im Meisterkampf

Von: Marcel Schwenk

Der BVB und Marco Reus haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2024 geeinigt. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag mit.

Dortmund – Marco Reus und Borussia Dortmund haben sich auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geeinigt. Das neue Arbeitspapier des 33-Jährigen hat bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 Gültigkeit.

Marco Reus Geburtsdatum und -ort: 13. Mai 1989 in Dortmund Bisherige Vereine im Profibereich: Rot Weiss Ahlen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund Beim BVB seit: 2012 Vertrag beim BVB bis: Juni 2024

Reus geht 2023/24 in seine zwölfte BVB-Saison

„Ich bin sehr froh darüber, dass Marco mit dieser Unterschrift seine besondere Geschichte beim BVB um ein weiteres Jahr fortschreiben wird. Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt von tagesaktuellen Diskussionen beirren lassen und unsere gemeinsamen Gespräche stets positiv, vertrauensvoll und zielgerichtet geführt“, wird Sportdirektor Sebastian Kehl in der Vereinsmitteilung zitiert. „Marco hat als Spieler und Identifikationsfigur einen enormen Stellenwert für diesen Verein – bei unseren Fans auf der ‚Süd‘, in dieser Stadt, aber auch über die Grenzen Dortmunds hinaus bis hin zu BVB-Fans überall auf der Welt.“

Reus trug schon in der Kindheit das schwarz-gelbe Trikot und wechselte dann in den Jugendbereich von Rot Weiss Ahlen. Dort gelang ihm auch sein Durchbruch im Profibereich, anschließend kehrte er über die Zwischenstation Borussia Mönchengladbach im Jahr 2012 zum BVB zurück. Zuletzt gab es bereits Gerüchte um eine Ausdehnung des Arbeitspapiers, auch wenn so mancher diese nicht hätte nachvollziehen können.

Reus über BVB-Anhänger: „Besten Fans der Welt“

„Gerade haben wir als Mannschaft genau wie alle unsere Fans ein großes Ziel vor Augen, auf dem alle Konzentration liegt: Wir wollen Deutscher Meister werden, dazu brauchen wir jeden einzelnen Borussen. Aber auch darüber hinaus habe ich weiter große Lust darauf, mein Bestes für den Verein zu geben, bei dem ich schon mehr als mein halbes Leben verbracht habe“, wird der Offensivspieler zitiert.

Bleibt dem BVB erhalten: Kapitän Marco Reus. © Laci Perenyi/Imago

Weiterhin hebt Reus die besondere Bedeutung des BVB für ihn hervor: „Es gibt für mich nach wie vor nichts Schöneres, als vor den besten Fans der Welt und im schönsten Stadion der Welt Tore zu schießen und gemeinsam Siege zu feiern. Deshalb freue ich mich, dass ich meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert habe, denn ich habe immer gesagt, dass ich in meiner Karriere am liebsten für keinen anderen Verein mehr spielen möchte als für den BVB.“

Reus-Verlängerung beim BVB als Botschaft im Meisterkampf an den FC Bayern

Die Verlängerung mit einer der größten Identifikationsfiguren ist zugleich auch ein Zeichen im Kampf um die Meisterschaft. Diese hat der BVB mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern München selbst in der Hand, fünf Spieltage sind noch zu absolvieren. Für Reus wäre der Triumph in der Bundesliga der erste Meistertitel seiner Karriere. (masc)