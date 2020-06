2. Liga im Live-Ticker: Karlsruhe in Regensburg unter Druck - Wahrt Stuttgart seine Aufstiegs-Chancen?

2. Liga im Live-Ticker: Der VfB Stuttgart fightet um die sofortige Bundesliga-Rückkehr. Währenddessen ist Erzrivale Karlsruhe beim Jahn gefordert.

Der Saison-Endspurt der zweiten Bundesliga verspricht Spannung pur.

verspricht Spannung pur. Beim VfB Stuttgart will man mit einem Sieg über Sandhausen dem Saisonziel Aufstieg näher kommen.

will man mit einem Sieg über Sandhausen dem Saisonziel Aufstieg näher kommen. Abstiegskandidat Karlsruher SC ist parallel in Regensburg gefordert.

Begegnungen (Anpfiff: Mittwoch, 18.30 Uhr) Ergebnis Letzter Torschütze VfB Stuttgart - SV Sandhausen -:- (-:-) Hannover 96 - FC St. Pauli -:- (-:-) Jahn Regensburg - Karlsruher SC -:- (-:-) Erzgebirge Aue - VfL Bochum -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren mit F5 (Laptop/PC) oder am Bildschirmrand nach unten ziehen (Smartphone/Tablet) +++

Stuttgart - Am 32. Spieltag stehen noch wichtige Entscheidungen aus, denn noch steht kein Absteiger aus der zweiten Bundesliga fest. Lediglich der Bundesliga*-Aufstieg von Arminia Bielefeld ist nach dem 4:0-Sieg über Tabellen-Schlusslicht Dresden nun fix. Besonders für zwei Teams geht es in der Mittwochs-Konferenz um enorm viel.

2. Liga im Live-Ticker: VfB hadert mit kleinen Teams - Wird ihm der SVS zum Verhängnis?

Der VfB Stuttgart hätte in den letzten beiden Partien gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel einen großen Schritt in Richtung Bundesliga*-Rückkehr machen können. Doch der Absteiger aus dem Vorjahr kam zuerst nicht über ein torloses Remis im Heimspiel gegen Osnabrück hinaus und verlor dann auch noch das Baden-Württemberg-Derby in Karlsruhe.

Für die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo geht es in den letzten Spieltagen nur noch um Siege für den Aufstieg in die Erstklassigkeit. Die Sandhäuser, die dem Liga-Primus Bielefeld jüngst ein 0:0 abtrotzten, werden am Mittwoch zu Gast in der menschenleeren* Mercedes-Benz-Arena sein. Durch das Remis des HSV gegen Osnabrück können die Schwaben nun an den Norddeutschen vorbeiziehen und Platz zwei einnehmen.

Pellegrino #Matarazzo: "Wir müssen unser eigenes Leistungsniveau und unsere spielerische Qualität wieder voll abrufen. Wir schauen nicht, was heute auf anderen Plätzen passiert, sondern nur auf unser Spiel morgen in der #MercedesBenzArena." #VfBSVS — VfB Stuttgart (@VfB) June 16, 2020

2. Liga im Live-Ticker: Karlsruhe bei Regensburg zu Gast - Bochum gastiert in Aue

In der unteren Tabellenhälfte ist es extrem spannend: der Karlsruher SC hat sich mit dem überraschenden Derbysieg über den VfB Stuttgart wieder in eine gute Position gebracht und braucht nun jeden Punkt gegen den drohenden Abstieg. Beim Tabellen-Zwölften aus Regensburg soll nun der Mannschaft von Christian Eichner der nächste Dreier gelingen.

Im Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem VfL Bochum geht es nur noch darum, den Gegner auf Distanz zu halten oder zu überholen. Doch um allzu viel geht es nicht für beide Teams, da sich das Spitzenquartett um Bielefeld, Stuttgart, Hamburg und Heidenheim bereits abgesetzt hat.

2. Liga im Live-Ticker: Duell der enttäuschten Nordlichter in Hannover

Beim Bundesliga*-Absteiger Hannover hatte man sich die erste Zweitliga-Saison wohl auch anders vorgestellt. Man krebst aktuell mit neutralem Torverhältnis und 42 Punkten im Tabellenmittelfeld umher. Auch beim Gegner St. Pauli war die fehlende Konstanz stetiger Begleiter in der laufenden Spielzeit. Rechnerisch ist bei den Kiezkickern sogar noch der Abstieg möglich.

Nachdem unser kommender Gegner erst im Dezember den ersten Heimsieg der Saison einfahren konnte, ist die Kocak-Elf inzwischen seit acht Partien in der heimischen HDI Arena ungeschlagen.



Mehr Zahlen, Daten & Fakten zu @Hannover96 findet Ihr in unserer App!#h96fcsp | #fcsp pic.twitter.com/lmHwpnqPvF — FC St. Pauli (@fcstpauli) June 15, 2020

Im Sendeplan sehen Sie, welche Spiele in den kommenden Tagen auf welchen Kanälen* zu sehen sind. Auch die Spiele der Bundesliga*-Konferenz am Mittwoch bieten wir im Konferenz-Ticker an.

ajr

