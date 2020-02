Zweitligist überrollt Gegner mit Aufstiegs-Sixpack

Mit einem 6:0-Heimsieg hat sich Zweitligist Arminia Bielefeld wieder an die Spitze der Tabelle gesetzt. Ein Ersatzspieler machte auf dem Platz eine besonders gute Figur.

Bielefeld – Sturmtief "Sabine" hat den Spielplan in der 1. Bundesliga etwas durcheinander gebracht. Die Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln musste aufgrund des Orkans abgesagt werden. In der zweiten Liga konnten jedoch alle Partien ausgetragen werden. Arminia Bielefeld gelang am 21. Spieltag ein souveräner Heimerfolg. Das Team von Cheftrainer Uwe Neuhaus besiegte die Regensburger mit 6:0. Der Coach fand nachdem Spiel lobende Worte. Mit dem Aufstiegs-Sixpack hat sich die Mannschaft wieder auf den ersten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga geschoben. Vor allem ein Spieler von Arminia Bielefeld überzeugte bei dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg, wie owl24.de berichtete.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.