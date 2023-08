13-Jähriger wird jüngster Profifußballer in den USA

Bekommt mit 13 Jahren seinen ersten Profivertrag: Da'vian Kimbrough. © Paul Kitagaki Jr./ZUMA Press Wire/dpa

Da'vian Kimbrough ist offenbar ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Der zweitklassige US-Fußballclub Sacramento Republic hat den 13-Jährigen nun mit einem Profivertrag ausgestattet.

Sacramento - Im Alter von gerade einmal 13 Jahren hat Da'vian Kimbrough einen Profivertrag beim Fußballclub Sacramento Republic FC erhalten.

Nach Angaben des Vereins aus der zweithöchsten Spielklasse der United Soccer League ist der Stürmer damit der jüngste Sportler in der Geschichte der großen amerikanischen Profiligen. Kimbrough, der am 18. Februar 2010 geboren wurde und zuvor in der Jugendakademie des Clubs spielte, könnte am Samstag gegen Birmingham Legion FC sein Debüt geben. Zu den Vertragsdetails machte Sacramento bei der Vorstellung am Dienstag keine Angaben.ein

„Bemerkenswertes Talent“

„Da'vian's Reise mit Republic FC hat gerade erst begonnen. Er ist ein bemerkenswertes Talent, das sich seinem Traum, ein Spitzenspieler zu werden, verschrieben hat“, sagte Clubboss Todd Dunivant. Kimbrough kam 2011 als Elfjähriger nach Sacramento, spielte aber gleich eine Altersklasse höher. In seiner ersten Saison erzielte er in 31 Spielen 27 Tore und führte das U13-Team zu 27 Siegen in Folge.

Zuletzt hinterließ der Angreifer in der U14 und U15 seine Spuren. In zwei Spielzeiten in der MLS NEXT-Liga erzielte er in 81 Spielen 61 Tore. „In den letzten zwei Jahren hat er sein enormes Potenzial unter Beweis gestellt. Unser Ziel ist es, ihn weiterhin zu unterstützen und ihm zu helfen, als Spieler und Mensch zu wachsen“, erklärte Cheftrainer Mark Briggs.

Vor Kimbrough, der bei den Profis künftig mit der Rückennummer 14 aufläuft, galt Maximo Carrizo vom New York City FC als jüngster Profisportler. Der Fußballer aus Argentinien hatte im Februar 2022 im Alter von 14 Jahren einen Profivertrag beim US-Club unterschrieben. dpa