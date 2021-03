Zoo Frankfurt, Palmengarten, Opel-Zoo: Wer wann wieder öffnet

Wegen der Corona-Pandemie mussten beliebte Attraktionen in Frankfurt und Umgebung ihre Pforten schließen. Jetzt steht die Wiedereröffnung von Zoos und Tierparks kurz bevor.

Frankfurt/Kronberg – Lange durfte sich wegen der Corona-Krise niemand an einem Besuch beliebter Ausflugsziele erfreuen. Zumindest in dieser Hinsicht gibt es für Eltern und Kinder gute Nachrichten: Einige Zoos, Parks und Tiergärten in der Region um Frankfurt öffnen bald wieder – und das bei schönstem Frühlingswetter.

Der Opel-Zoo Kronberg öffnet seine Pforten bereits am Montag (08.03.2021). Der Besuch der Tiere kann dann mit einer Online-Terminreservierung ermöglicht werden. Dafür hat der Opel-Zoo vorgeschriebene Zeitfenster, wie auf der Website mitgeteilt wird. Die Zeitfenster sind täglich von 9 bis 11.30 Uhr, von 12 bis 14.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr. Der Opel-Zoo weist explizit darauf hin, dass die Reservierung eines Besuchs ausschließlich online erfolgen kann.

Opel-Zoo (Kronberg) Öffnung: 08.03.2021 Tierpark Hanau Öffnung: 10.03.2021 Zoo Frankfurt Öffnung: Kein finales Datum Palmengarten Frankfurt Öffnung: Voraussichtlich Mitte März

Corona-Regeln im Zoo Frankfurt: Besucher müssen sich noch gedulden

Anders sieht die Lage im Zoo Frankfurt aus. „Aufgrund der aktuellen Lage bleibt der Zoo Frankfurt leider bis auf Weiteres geschlossen“, informiert die Website des Zoos. Wie die „Hessenschau“ berichtet, plant der Zoo Frankfurt die baldige Wiedereröffnung. Das Online-Ticketsystem sei bereits vorhanden, jedoch funktioniere die Kontaktverfolgung noch nicht reibungslos. Aber auch hier ist die Nachfrage groß. „Unsere Hotline explodiert gerade“, sagte die Kommunikationschefin des Zoo Frankfurt, Christine Kurrle, gegenüber fr.de*.

Der Wildpark „Alte Fasanerie“ in Hanau wird ab Mittwoch (10.03.2021) seine Tore wieder für Besucher öffnen. Ähnlich wie beim Opel-Zoo werden hier zweistündige Führungen zu festen Zeitfenstern, in diesem Fall von 9 bis 11 Uhr, von 9.30 bis 11.30 Uhr, von 14 bis 16 Uhr sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr angeboten. In diesem Fall müssen sich Besucherinnen und Besucher mit ihrem vollständigen Namen, ihrer Adresse und Rufnummer über das auf der Website ausgeschriebene Wildpark-Postfach registrieren.

+ Dieser kleine Greifstachler im Zoo Frankfurt ist eines von vielen Tieren, die sich bald wieder über Besucher freuen könnten. © Arne Dedert/dpa

Corona-Öffnung im Palmengarten Frankfurt: Datum noch unklar

Unklar ist hingegen die Lage für den Palmengarten in Frankfurt. „Wir arbeiten daran, Ihnen den Palmengarten und den Botanischen Garten unter den geltenden Auflagen schnellstmöglich wieder zugänglich zu machen. Dies wird voraussichtlich Mitte März der Fall sein“, heißt es auf der Homepage des Palmengartens. Die Wiedereröffnung soll voraussichtlich Mitte März erfolgen. Für ein konkretes Datum müssen Besucherinnen und Besucher also noch ein wenig Geduld haben. (Marvin Ziegele) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.