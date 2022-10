Kind (✝1) tot nach Unfall an Teich im Stadtpark - Polizei sucht Zeugen

An einem Teich im Rüsselsheimer Stadtpark hat sich ein Unglück ereignet, das offenbar ein einjähriges Kind das Leben kostete. © 5vision.media

Nach dem Tod eines Kleinkindes ermittelt die Staatsanwaltschaft in Rüsselsheim. Die Polizei hat indes einen Zeugenaufruf gestartet.

Update vom Freitag, 14. Oktober, 14.45 Uhr: In einem Teich in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) ist ein Kleinkind mutmaßlich ertrunken. Das ein Jahr alte Kind sei in einem Park unter zunächst ungeklärten Umständen ins Wasser geraten und zwei Tage später in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag (14. Oktober) mit. Um die Hintergründe des Vorfalls vom Donnerstag vergangener Woche (6. Oktober) zu klären, veröffentlichten die Ermittler einen Zeugenaufruf.

So wollen sie vor allem herausfinden, wie das Kind ins Wasser kam und ob die anwesenden Erwachsenen im Verna-Park möglicherweise ihre Aufsichtspflicht verletzten. Das Kleinkind soll von zwei Betreuungspersonen eines Rüsselsheimer Vereins beaufsichtigt worden sein. Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung auf. Das Ergebnis der Obduktion wurde zunächst nicht bekannt.

Wer Beobachtungen in der Zeit von 8.15 Uhr bis 11 Uhr am 6. Oktober gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 / 6960 zu melden.

Erstmeldung vom Mittwoch, 12. Oktober, 19.40 Uhr: Rüsselsheim - Ein einjähriges Kind ist am Donnerstag (6. Oktober) im Stadtpark in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) in einen Teich gefallen und zwei Tage später im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch (12. Oktober) gegenüber der Zeitung Darmstädter Echo und dem Newsportal T-online.

Demnach geht die Behörde derzeit von einem tragischen Unfall aus, ermittelt aber gegen zwei Aufsichtspersonen, in deren Obhut sich der Junge befunden haben soll. Der Anfangsverdacht lautet auf fahrlässige Tötung. Die Betreuer sollen laut Darmstädter Echo mit einer siebenköpfigen Kindergruppe an einem Spielplatz Rüsselsheimer Verna-Park unterwegs gewesen sein.

Kind tot nach Unglück in Rüsselsheim: Noch viele offene Fragen

Die Mutter des Einjährigen besuchte den Angaben nach zeitgleich einen Deutschkurs einer privaten Sprachschule in Rüsselsheim, die die Kinderbetreuung als zusätzlichen Service anbietet. Dem Echo-Bericht zufolge stammt die Familie des verstorbenen Kleinkindes aus dem benachbarten Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau).

Wie es dazu kommen konnte, dass der Einjährige in den Teich fiel, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft sagte T-online, der Junge sei vermutlich ertrunken. Es werde nun geprüft, ob die Betreuer ihre Aufsichtspflicht verletzt hätten. Den übereinstimmenden Medienberichten zufolge betonte die Staatsanwaltschaft, dass zunächst die Unschuldsvermutung gelte.

Tödliches Unglück in Rüsselsheim: Kind im Krankenhaus gestorben

Rettungskräfte hatten das Kind nach dessen Auffinden zunächst noch reanimieren können. Es verstarb am Samstag (8. Oktober) in einer Mannheimer Klinik. Jetzt soll es eine Obduktion geben. Der Fall erinnert an ein tödliches Unglück in Frankfurt, wo 2018 im Zoo ein Kind ertrank. Damals wurden die wegen Fahrlässigkeit aufgenommenen Ermittlungen eingestellt. (ag/dpa/csa)