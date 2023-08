Yacht sinkt plötzlich im Hafen am Main – Rätsel um die Ursache

Von: Erik Scharf

Teilen

Eine Yacht sinkt im Sportboothafen Mainkur bei Maintal. © 5Vision.News

Eine acht Meter lange Yacht geht im Sportboothafen in Maintal plötzlich unter. Die Ursache ist noch völlig unklar, die Verschmutzung der Umwelt wird gerade so verhindert.

Maintal – Plötzlich ging die acht Meter lange Yacht unter. Ein Zwischenfall im Sportboothafen „Mainkur“ in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) sorgte am Samstag (5. August) für einen großen Einsatz der Rettungskräfte, wie das Portal 5Vision.news berichtet. Was genau aber in dem kleinen Hafen am Campingplatz passiert ist, ist momentan noch völlig unklar.

„Die Yacht lag im Hafenbecken und war bis unter die Wasseroberfläche versunken. Der Eigentümer des Bootes übernahm schließlich die Verantwortung für die Bergung und die Rettung seines Schiffes aus dem Wasser“, schreibt 5Vision.News in einer Mitteilung.

Yacht sinkt: Öl und Betriebsstoffe laufen aus

Was genau zum Sinken der Yacht führte, ist bislang noch nicht bekannt. Für das Gewässer waren insbesondere das auslaufende Öl sowie Betriebsstoffe eine große Gefahr. Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun, die Flüssigkeiten einzudämmen und aufzunehmen, sodass der Main nicht verschmutzt wurde. Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz.

Zum Zeitpunkt des Unglücks habe sich keine Person auf der Yacht aufgehalten, auch bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden, wie 5Vision.News berichtet. Neben der Feuerwehr Maintal waren Einheiten aus Frankfurt und Hanau sowie das Feuerlöschboot der DLRG Frankfurt und DLRG-Taucher aus Hanau im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Die Schleusenanlage wurde in den Jahren 1913 bis 1920 im Zuge des Mainausbaus zwischen Offenbach und Aschaffenburg errichtet. Laut Angaben des Hafenbetreibers liegen dort circa 100 Boote von fünf bis 15 Meter fest. (esa)

Für fast exakt drei Jahren verletzten sich in Maintal mehrere Menschen bei einer Verpuffung auf einem Boot.