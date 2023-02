Wohnungsbrand: Frau mit schweren Verletzungen in Klinik geflogen

Von: Sophia Lother

Bei einem Brand in einer Wohnung in Rüsselsheim wird eine Frau schwer im Gesicht verletzt. Ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Rüsselsheim – Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rüsselsheim ist eine Frau am Mittwochabend (8. Februar) schwer im Gesicht verletzt worden.

Wie die Polizei angibt, ereignete sich der Vorfall wie folgt: Gegen 21.15 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein. Anwohner meldeten einen Brand in einem Mehrparteienhaus in der Rüsselsheimer Lenbachstraße. Während sich die Feuerwehrleute durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang zur Wohnung verschaffen mussten, gelang es der Bewohnerin sich selbstständig ins Freie zu flüchten.

Die Feuerwehr wurde Mittwochnacht wegen eines Brandes in Rüsselsheim alarmiert. © 5vision.news

Brand in Rüsselsheim: Frau erleidet schwere Verbrennungen im Gesicht

Die 61-jährige Frau erlitt bei dem Feuer schwere Brandverletzungen im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung. Ein Hubschrauber brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik. Einige Bewohner der anderen Wohnungen mussten ihr Zuhause wegen des starken Rauchs verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei löste eine brennende Kerze den Brand in Rüsselsheim aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nach erster Schätzung der Beamten bei circa 35.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandentstehung übernimmt die Kriminalpolizei. (slo)

