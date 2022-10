In die Sonne oder in den Schnee? Winterflugplan am Flughafen Frankfurt bietet zahlreiche neue Verbindungen

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Kristallklares Wasser an einem Strand in Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Eurowings Discover und Condor bieten auch im Winter regelmäßige Flüge ab Frankfurt in die Karibik. (Symbolbild) © imago

Für den Flughafen Frankfurt gilt ein neuer Winterflugplan. Mit dabei sind regelmäßige Flüge in die Karibik und neue Verbindungen nach Afrika.

Frankfurt – Obwohl sich der goldene Oktober von seiner besten Seite zeigt und milde Temperaturen bringt, stehen die kalten Wintermonate vor der Tür. Kein Wunder also, dass sich viele dann wieder nach Sonne und Strand sehnen, um dem Winter zu entkommen. Wer den Weihnachtsurlaub für eine Reise ab Frankfurt nutzen möchte, sollte einiges beachten.

Denn: Am Flughafen Frankfurt (FRA) wird der Flugplan von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. Die Änderung tritt am Sonntag (30. Oktober) in Kraft und gilt bis zum 25. März 2023, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.

Flughafen Frankfurt: Neuer Flugplan für den Winter

In den kommenden Wintermonaten sind den Angaben zufolge 246 Destinationen in 96 Länder weltweit geplant. „Im nationalen Vergleich bieten Airlines in FRA die größte Auswahl an Flugverbindungen an“, hieß es. Etwa die Hälfte der angeflogenen Ziele liegen außerhalb Europas.

Pro Woche seien im Schnitt 3530 Passagierflüge ab Frankfurt geplant. Das sind 32 Prozent mehr als in der vergangenen Wintersaison 2021/2022.

Winterflugplan für Frankfurter Flughafen Flüge pro Woche Flüge innerhalb Deutschlands 495 Interkontinentale Strecken 882 Flüge innerhalb Europas 2153 Quelle: Fraport

Flughafen Frankfurt: Diese Reiseziele werden unter anderem in Afrika angeflogen

Mbombela (Südafrika) am Kruger-Nationalpark

Kapstadt (Südafrika)

Johannesburg (Südafrika)

Windhoek (Namibia)

Sansibar (Tansania)

Mombasa (Kenia)

Flughafen Frankfurt: Klassische Urlaubsziele in der Karibik

Tobago (Insel in Trinidad und Tobago)

Grenada

Punta Cana (Dominikanische Republik)

Cancún (Mexiko)

Winterurlaub ab Frankfurter Flughafen: Reiseziele in Europa

Während der kalten Jahreszeit steuern viele Airlines ab Frankfurt mehrmals täglich alle „größeren europäischen Metropolen an“, hieß es in der Mitteilung von Fraport. Dazu zählen neben den Balearen und Kanaren auch Griechenland, Portugal und die Türkei.

Flughafen Frankfurt: Flugverbindungen nach Nordamerika und Indien

Auch Nordamerika ist an den Flughafen Frankfurt angebunden. Gleich acht Airlines fliegen die USA und Kanada an. Neben den großen Metropolen steuert Lufthansa dreimal pro Woche St. Louis im US-Bundesstaat Missouri an. Mit Condor können Passagiere erstmals im Winter zweimal wöchentlich nach Los Angeles und Toronto fliegen. Erst im vergangenen Jahr wurde das Angebot an Flügen im Winter in die USA ausgebaut.

Zudem werden ab Frankfurt weiterhin Verbindungen nach Asien angeboten. Je nach Lage der Corona-Pandemie kann das Flugangebot noch erweitert werden, hieß es seitens des Flughafenbetreibers. Fest stehe schon mal, dass die indische Airline Vistara ihr Angebot von drei auf sechs Flüge pro Woche nach Neu-Delhi aufstockt. (kas)