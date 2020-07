Autos krachen auf Kreuzung in Wiesbaden ineinander – Mehrere Verletzte

Auf einer Kreuzung in Wiesbaden kommt es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Ein Mann muss von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen werden.

Wiesbaden - Bei einem Unfall in Wiesbaden sind am Freitagabend (17.07.2020) mehrere Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Wiesbaden: Mehrere Verletzte bei Unfall auf Kreuzung – Feuerwehr muss Mann bergen

Wie die Polizei via Pressemitteilung erklärte, spielte sich bei dem Unfall in Wiesbaden Folgendes ab: Gegen 19.50 Uhr fuhren zwei Wiesbadener in ihrem Auto auf der Klarenthaler Straße in Richtung Ringkirche. Sie wollten die Kreuzung zur Dotzheimer Straße überqueren. Als beide über die Kreuzung fuhren, schaltete die Ampel von Grün auf Gelb.

Zeitgleich wollte ein 56-jähriger Mann aus Wiesbaden auf der Kreuzung nach links in die Dotzheimer Straße abbiegen. Die Autos, ein Hyundai und ein VW stießen zusammen. Der 56-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Feuerwehr barg den Mann aus Wiesbaden aus seinem stark beschädigten Auto, wie die Polizei mitteilte.

Wiesbaden: Hoher Sachschaden und Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf Kreuzung

Die 27- und 28-jährigen Wiesbadener des anderen Autos wurden beim Unfall mittelschwer beziehungsweise leicht verletzt, hieß es von der Polizei Wiesbaden. Sie benötigten ärztliche Behandlung. Der 56-jährige Mann wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert, er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Die beiden Fahrzeuge, der Hyundai und der VW, wurden beim Unfall derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt laut der Polizei Wiesbaden bei 30.000 Euro. Während der Aufnahme des Unfalls wurde die Unfallstelle in Wiesbaden für circa eine Stunde gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. (Von Sophia Lother)

