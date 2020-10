Wiesbaden: Schussgeräusche lösen Polizeieinsatz aus - SEK angefordert

In Wiesbaden kommt es wegen Schussgeräuschen aus einem Mehrfamilienhaus zu einem größeren Polizeieinsatz. Zwei Männer wurden bei dem Einsatz festgenommen.

+++Update, 13:45 Uhr: Nachdem Zeugen von Schussgeräuschen in Wiesbaden berichteten, wurde die Wohnung, in der die Polizei den oder die Urheber der Schüsse vermutete, von den Einsatzkräften gegen 12.15 Uhr betreten. Das teilte eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Wiesbaden nun mit.

Die Einsatzkräfte konnten zwei Männer festnehmen. Eine Schusswaffe wurde bei der Durchsuchung der Wohnung allerdings nicht gefunden. Bislang ist unklar, was die Schussgeräusche erzeugt hat. Mittlerweile sind die Straßensperrungen von der Polizei wieder aufgehoben worden.

Erstmeldung vom 08.10.2020, 13:29 Uhr: Wiesbaden - In der Eschbornstraße in Wiesbaden kam es am Donnerstagmorgen (08.10.2020) zu einem größeren Polizeieinsatz. Ausgelöst wurde dieser weil Zeugen Schussgeräusche in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen hatten.

Beamte sperrten mehrere Straßen in Wiesbaden ab. Nach Angaben einer Sprecherin wurde zudem ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert. Ob in dem betreffenden Haus tatsächlich geschossen wurde, war zunächst unklar. Anwohner hatten die mutmaßlichen Schüsse gegen 8.45 Uhr gehört. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst über den Einsatz in der Landeshauptstadt berichtet. (svw/mit dpa)