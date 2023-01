Mutter vergisst Kind beim Tanken - Happy End nach mehreren Stunden

Von: Florian Dörr

Teilen

Ein Junge irrt an einer Tankstelle herum, Zeugen rufen die Polizei. Bald steht fest: Die Mutter hatte das Kind an der Raststätte vergessen.

Wiesbaden - Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei am Samstagmorgen (7. Januar) an der A3 in Wiesbaden. Gegen 8.40 Uhr wurden die Beamten an die Tank- und Rastanlage Medenbach-Ost gerufen. Hintergrund: Ein neunjähriges Kind lief offenbar ziellos herum.

Der niederländische Junge konnte der Streife, so teilt es die Polizei nun mit, mithilfe einer weiteren Familie aus den Niederlanden erklären, dass seine Mutter in Wiesbaden getankt habe und er in der Zwischenzeit auf der Toilette gewesen sei. Als er wieder zur Zapfsäule zurückkam, sei die Mutter mit dem Auto verschwunden gewesen.

Wiesbaden: Kind beim Tanken vergessen - Wiedervereinigung über Umwege

Eigentlich wollte eine Mutter in Wiesbaden nur ihr Auto auftanken. Am Ende stand ein Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Polizei nahm den Jungen mit zur Dienststelle und leitete eine Fahndung nach dem Audi der Mutter entlang der A3 ein.

Über Umwege und die niederländische Polizei meldete sich schließlich die Schwester der Mutter bei der Autobahnpolizei Wiesbaden. Gegen elf Uhr konnte das Kind dann in die Obhut der sichtlich erleichterten Mutter übergeben werden. (fd)

Ebenfalls ein ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Wiesbaden: Bei einer Explosion werden zwei Menschen verletzt. Die Ursache für den Vorfall wurde inzwischen gefunden.