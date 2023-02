Katzen-Casting: Hessisches Staatstheater sucht Samtpfote mit schauspielerischem Talent

Von: Michelle Mantey

Teilen

Das hessische Staatstheater Wiesbaden ruft zum Katzen-Casting auf. Für ein Theaterstück sucht es eine schwarze Katze mit Schauspieltalent.

Wiesbaden - Wer bei Katzen auf der Bühne an Menschen in Kostümen, wie im Musical „Cats“ denkt, liegt falsch: Dieses Jahr soll es bei den Wiesbadener Festspiele ein tierisches Highlight geben. „Wer bei seinem pelzigen Freund schon mal schauspielerische Ambitionen beobachtet hat und überzeugt ist, dass der eigene Liebling auf eine große Bühne gehört“, solle sich melden. Das teilte das Wiesbadener Staatstheater am Donnerstag (9. Februar) in einem Casting-Aufruf mit. Gesucht wird eine schwarze Katze. „Kontaktfreudig“ solle sie sein, so das Staatstheater und bittet um Anmeldungen für das Casting.

Ihren großen Katzen-Auftritt soll sie in dem Stück „Liebestod“ an der Seite von Performancekünstlerin Angélica Liddell bekommen. Liddell ist eine renommierte spanische Künstlerin und Theaterregisseurin. Sie möchte ihr Stück mit Katzenbegleitung am 23. Mai 2023 im Großen Haus des Hessischen Staatstheater Wiesbaden aufführen. Die flauschigen Schauspieler können sich per Mail beim Wiesbadener Staatstheater für das Casting bewerben. Neben einer schwarzen Katze wird für das Stück auch einen Vater mit Baby gesucht. Das Baby soll dabei nicht älter als zwölf Monate sein.

Das Staatstheater Wiesbaden sucht eine schwarze Katze für einen großen Auftritt bei den Maifestspielen 2023 © IMAGO / Westend61

Katze für die internationalen Maifestspiele 2023 im Staatstheather Wiesbaden gesucht

Die internationalen Maifestspiele finden vom 30. April bis 31. Mai 2023 im Staatstheater Wiesbaden statt. Die Zuschauer dürfen sich auf verschiedene Arten der darstellenden Kunst freuen. Neben Performance-Kunst, werden auch die Sparten Oper, Konzert, Tanz und Schauspiel vertreten sein. Dieses Jahr soll auch die russische Opernsängerin Anna Netrebko auftreten. Sie ist aufgrund ihrer angeblichen Nähe zu Putin in die Kritik geraten. (dpa/mm)