Millionenschaden nach Brand: Flammen zerstören 31 Autos

Wiesbaden - Es ist ein Schaden in Millionenhöhe: 31 Autos haben in der Nacht auf Samstag (28.03.2020) auf einem Firmengelände in Wiesbaden gebrannt und sind dabei stark beschädigt worden. Durch den Brand sei ein Schaden von etwa 1,4 Millionen Euro entstanden, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

Die Feuerwehr Wiesbaden rechnet mit 750.000 Euro. Der Eigentümer der Autos wiederum schätzt seinen Schaden nach Angaben der Hessenschau auf 1,5 Millionen Euro, da teilweise auch Elektroautos und Wagen der Oberklasse betroffen seien. Mehrere Anwohner waren in der Nacht auf den Brand im Stadtteil Mainz-Amöneburg aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert.

Brand in Wiesbaden: 31 Autos werden von Feuer zerstört

Es gibt bereits erste Erkenntnisse, was den Brand in Wiesbaden verursacht hat: Bei Schleifarbeiten an den nahe gelegenen Bahngleisen hatte der Funkenflug nach Angaben der Polizei eine Brombeerhecke in Brand gesetzt. Die Flammen seien anschließend auf das Firmengelände mit den dort abgestellten Autos übergegangen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Vorsorglich wurden 20 Anwohner und sechs Feuerwehrmänner von den Rettungsdiensten auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Ein Feuerwehrmann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wiesbadener Landstraße wurde während der Löscharbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt.

