Messerstecherei in der Wetterau: 25-Jähriger schwer verletzt aufgefunden

Von: Myriam Lenz

In Echzell (Wetteraukreis) wird ein 25-Jähriger mit zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen aufgefunden. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr.

Gettenau - Am Dienstagnachmittag gegen 16.55 Uhr wurde ein Mann auf dem Gehweg in der Wiesenstraße im Echzeller Ortsteil Gettenau mit zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörper und Halsbereich von Passanten aufgefunden. Die Verletzungen des 25-Jährigen waren lebensbedrohlich.

Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet. Die Polizei konnte einen 39-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Mittwochnachmittag die Vorführung des Beschuldigten bei Gericht.

Messerstecherei in der Wetterau: Tathergang und Hintergründe noch unklar

Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. »Der Tathergang und die Hintergründe sind noch unklar«, sagte Staatsanwalt Volker Bouffier gegenüber dieser Zeitung. (myl)

