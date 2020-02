Orkantief „Sabine“ rollt auf Deutschland zu - Rettungsdienste in Alarmbereitschaft

Von Nordwesten rollt Orkan „Sabine“ auf Deutschland zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: Die Auswirkungen dieser gefährlichen Wetterlage können zum Teil heftig sein.

Wetter in Deutschland: Sturm „Sabine“ und Unwetter erwartet

Westwetterlage bringt möglicherweise Orkan

So schlimm wie Kyrill? Warnung vom DWD und Experten

Update vom Samstag, 07.02.2020, 6.50 Uhr: Bereits am Samstag (08.02.2020) breiten sich dunkle Wolken im Nordwesten aus. Sie sind Vorboten des drohenden Sturms „Sabine“, der vermutlich ab Sonntag über ganz Deutschland hinweg ziehen wird. Vor allem für Montag und Dienstag ist die Prognose von wetter.net beunruhigend. Die Meteorologen rechnen teils schweren Sturmböen, im Süden sogar mit Orkanböen. Die Temperaturen sacken auf bis zu minus zwei Grad ab. Auch Hessen und das Rhein-Main-Gebiet sind von Orkan „Sabine“ betroffen.

Die Rettungsdienste von Polizei und Feuerwehr warnen bereits seit Freitag vor der ungemütlichen Wetterlage. So auch die Polizei in Frankfurt.

Sturm-Gefahr in Deutschland: „Sabine“ rollt an

Update vom Freitag, 07.02.2020, 14.51 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt eine Sturmwarnung (bisher als Vorabinformation) zum Wochenende heraus. Die Westwetterlage bringt möglicherweise auch einen Orkan nach Deutschland. Der DWD hat passend dazu auch am Freitag eine erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag veröffentlicht. „In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls“, informiert der Wetterdienst zum Sturm Sabine via Twitter. Noch bis in den Mittwoch (12.02.2020) hinein sind Sturmböen wahrscheinlich. Akute Wetter- und Unwetterwarnungen möchte der DWD zeitnah herausgeben.

Das Unwetter ist gar nicht so ungefährlich: Wie Wetterexperte Dominik Jung von Wetter.net berichtet, hatte Deutschland „solch einen flächigen Sturm schon lange nicht mehr“. Da würden Erinnerungen an den Orkan Kyrill aus dem Jahr 2007 wach. Wird das Unwetter und Sturm Sabine ähnlich schlimm?

DWD veröffentlicht Sturmwarnung - Sturm Sabine so schlimm wie Orkan Kyrill?

Ob das Unwetter am Wochenende von Samstag, 08.02.2020, ähnlich schlimm wie Kyrill werde, sei momentan noch nicht genau zu sagen. Die Vorhersagen lassen aber böses erahnen. Über Nordrhein-Westfalen könne es laut einem Modell des europäischen Wetterdienstes in der Nacht zu Montag Böen mit bis zu 130 km/h geben. Auch die anderen Bundesländer - darunter Hessen - könnten heftig von Unwetter und Sturm Sabine getroffen werde. Besonders der Norden, der Westen und der Süden Deutschlands seien betroffen.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

Wetter: Sturm über Deutschland - auch Hessen von Unwetter betroffen

Am Montag müsse man nach dem Unwetter mit Chaos im Berufsverkehr rechnen - auf der Straße und auf den Schienen, so Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. Die Deutsche Bahn hat ebenfalls eine Warnung auf Twitter vermeldet. Bahnreisende müssen ab Sonntagabend mit Störungen rechnen. In Gießen (Hessen) bittet die Feuerwehr die Bevölkerung um Vorsicht, wie giessener-allgemeine.de berichtet*.

Update vom Donnerstag, 06.02.2020, 09.57 Uhr: Das Wetter ist aktuell ruhig, doch am Sonntag lebt die Westwetterlage wieder auf und bringt uns zunächst an der Nordsee und später nahezu in ganz Deutschland Sturm. Sturmwarnung - „Sabine“ kommt! Im schlimmsten Fall wäre sogar ein Orkan möglich. An der Nordsee werden Böen bis 130 oder 140 Stundenkilometer erwartet, in den Hochlagen sogar bis zu 150 oder 160 Stundenkilometer. Dann zieht der Sturm in der Nacht zu Montag einmal quer von Nordwest nach Südost über Deutschland hinweg. In Deutschland könnte dies enorme Folgen für die Wälder und den Berufsverkehr haben.

Wetter: Schwerer Sturm (Sabine) fegt über Deutschland - und könnte Berufsverkehr lahmlegen

„Sollte sich das derzeit berechnete Ausmaß bewahrheiten, dann droht Deutschland in der Nacht zu Montag ein schwerer Sturm, mit einem nahezu deutschlandweiten Höhepunkt am Montagmorgen. Bei den berechneten Spitzenböen bewegen wir uns im Bereich von 110 bis 120 Stundenkilometer und das wohlgemerkt in den Niederungen. In den Hochlagen könnte es mehr als 160 Stundenkilometern geben. Wenn das so eintritt, wäre Deutschland wohl am Montagmorgen lahmgelegt, zumindest bahntechnisch“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Er rechnet beim Wetter in Deutschland in der kommenden Woche mit massiven Behinderungen auf den Bahnstrecken, auf den Flughäfen und Autobahnen und allen Straßen.

„Gefährlicher Seitenwind würde Laster ins Trudeln bringen, besonders auf Brücken. Noch ist es nicht soweit, doch die Ausgangslage für einen Sturm, auch für einen größeren Sturm ist recht gut“, sagte Jung. Eine Sturmwarnung zu „Sabine“ oder dem möglichen Unwetter hat der Deutsche Wetterdienst bisher nicht veröffentlicht.

Wetter in Deutschland: Orkanböen und Dauerregen im Anmarsch - Experte spricht von „brisanter Wetterlage“

Update vom Dienstag, 04.02.2020, 10.41 Uhr: Regen und Sturm machen erst einmal Pause - aber nur kurz. Am Sonntag sorgt ein Wetterwechsel in Deutschland für recht ungemütliches Wetter. Es droht sogar Dauerregen und Orkanböen.

„Da steht ab Sonntag schon wieder die nächste brisante Wetterlage ins Haus. Da kann es erneut zu starkem Regen und viel Wind kommen. Die beiden führenden Wettermodelle rechnen mit viel Wind, besonders das europäische Wettermodell rechnet sogar mit einer Orkanwetterlage von Sonntag bis in den Montag hinein. Das ist natürlich noch nicht sicher, doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist in den kommenden Tagen deutlich angestiegen“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net

Wetter: Orkan und Sturm Sabine über Deutschland - Experte warnt vor Gefahren

Erstmeldung vom Donnerstag, 23.01.2020, 11.59 Uhr: Offenbach – Beim Wetter in Deutschland hat der Winter Fans der kalten Jahreszeit bisher enttäuscht. Mega-Hoch Ekart beschert Deutschland einen neuen Rekord in Sachen Luftdruck- doch jetzt kommt eine erschreckende Wetterwende. Aus Westen ziehen neue Wolken mit Regen und Sturm auf.

Denn der Luftdruck stürzt in dieser Woche ab und bringt Sturm und möglicherweise einen Orkan nach Deutschland. „Eine gefährliche Wetterlage bahnt sich da für Deutschland an“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Wetter in Deutschland wird ungemütlich: Sturm Sabine kommt

Das Wetter wird jedenfalls ungemütlich. Ein Tief kommt auf Deutschland zu und lässt das Potenzial Sturm- und sogar Orkanpotenzial extrem ansteigen. „Diese Woche kommen stürmische Zeiten und wie das immer so ist, kommt der Sturm („Sabine“) vom Atlantik und damit auch sehr milde Luft. Mitte der nächsten Woche werden bis zu 15 oder 16 Grad erwartet“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Es wird beim möglichen Unwetter mit Sturmwarnungen gerechnet.

Der Frühling kehrt schon früher nach Deutschland zurück. „Den Winter können wir für den Monat Januar in der Tat zu Grabe tragen. Da ist nichts mehr zu erwarten“, berichtete Jung über das Wetter. Dafür kehrt der Sturm zurück. Vor allem Mitte der kommenden Woche droht Deutschland Sturm. Dabei kann es im Flachland schwere Sturmböen geben, in den höheren Lagen und an der See sogar Orkanböen. Erste Prognosen rechnen mit Sturm- und Orkanböen von 80 bis 120 Stundenkilometer.

Nächste Woche wird´s spannend! Sturm bis Orkan! Alles ist dabei! https://t.co/mGVXBVNbej — Dominik Jung (@WetterExperte) January 22, 2020

Wetter in Deutschland: DWD in Offenbach rechnet mit Sturm

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat eine ähnliche Prognose für das Wetter in Deutschland. Er rechnet am Sonntag mit schwachem bis mäßigem, im Nordwesten auffrischender und stark böigem Süd- bis Südwestwind. An der Nordsee erste steife Böen. Der Sturm nimmt dann im Laufe der Woche zu – vor allem in der Mitte der Woche kann das Wetter in Deutschland gefährlich werden.

